ONLINE: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov dnes LIVE

MONAKO. Tímy v Lige majstrov sa dnes dozvedia, kto budú ich súperi v ligovej fáze.
Žreb sa uskutoční v Monaku a začína sa o 18:00.
Rozdelenie košov Ligy majstrov
1. kôš: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Inter Miláno, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona
2. kôš: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica Lisabon, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus Turín, Eintracht Frankfurt, Club Bruggy
3. kôš: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Neapol, Sporting Lisabon, Olympiakos Pireus, Slavia Praha, Bodø/Glimt, Olympique Marseille
4. kôš: FC Kodaň, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Union SG, Karabach, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kajrat Almaty