ONLINE: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov dnes LIVE

Žreb hlavnej fázy Ligy majstrov v Monaku.
Žreb hlavnej fázy Ligy majstrov v Monaku. (Autor: REUTERS)
Sportnet|28. aug 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami žrebovanie ligovej fázy Ligy majstrov.

MONAKO. Tímy v Lige majstrov sa dnes dozvedia, kto budú ich súperi v ligovej fáze.

Žreb sa uskutoční v Monaku a začína sa o 18:00.

Rozdelenie košov Ligy majstrov

1. kôš: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Inter Miláno, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona

2. kôš: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica Lisabon, Atalanta Bergamo, Villarreal, Juventus Turín, Eintracht Frankfurt, Club Bruggy

3. kôš: Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam, Neapol, Sporting Lisabon, Olympiakos Pireus, Slavia Praha, Bodø/Glimt, Olympique Marseille

4. kôš: FC Kodaň, AS Monaco, Galatasaray Istanbul, Union SG, Karabach, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kajrat Almaty

ONLINE PRENOS: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov (naživo, štvrtok, výsledky)

Žrebovanie súťaží  2025/2026
28.08.2025 o 18:00
Žrebovanie Ligy majstrov
Plánovaný
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 18:00.
Liga majstrov

Liga majstrov

    Žreb hlavnej fázy Ligy majstrov v Monaku.online
    Žreb hlavnej fázy Ligy majstrov v Monaku.online
    ONLINE: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov dnes LIVE
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Žreb ligovej fázy Ligy majstrov dnes LIVE