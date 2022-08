Chovan si prial West Ham či Slaviu. Pauschek myslí na postup Slovana

Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off EKL. Družstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré skončili vo svojich skupinách na treťom mieste.

Pre tímy na 3. a 4. mieste sa účinkovanie v pohárovej Európe skončí. Lukáš Pauschek verí, že Slovan sa môže pokúsiť o postup.

"Každý tím, ktorý sa dostal do Európskej konferenčnej ligy, musel na ceste do skupiny ukázať svoju kvalitu a silu. Na druhej strane, táto skupina je hrateľná a môžeme v nej pomýšľať na postup. Žiaden zápas v skupine nebýva ľahký, sú to špecifické duely, no máme šancu a chceme sa jej chopiť," povedal obranca Slovana.