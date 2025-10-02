Veľký smútok v Žiline. Zomrel jeden z najvýznamnejších hráčov v histórii klubu

Zomrel Miroslav Kráľ
Zomrel Miroslav Kráľ (Autor: mskzilina.sk)
Sportnet|2. okt 2025 o 13:00
ShareTweet1

V Žiline odohral osem sezón.

ŽILINA. Vo veku 77 rokov zomrel bývalý hráč a tréner MŠK Žilina Miroslav Kráľ. Patril medzi najvýraznejšie postavy klubu.

"Krídelník s prezývkou Bizón patril medzi významné postavy nášho klubu, počas svojho pôsobenia v drese Žiliny zanechal nezmazateľnú stopu a navždy zostane súčasťou našej histórie," napísal klub na svojom webe mskzilina.sk.

Kráľ odohral za Žilinu osem sezón v rokoch 1966–1975, nastúpil v 170 zápasoch a strelil 27 gólov. V roku 1968 reprezentoval Československo na letnej olympiáde v Mexiku.

V 90-tych rokoch pôsobil vo vedení klubu a v sezóne 1994 zastával aj pozíciu hlavného trénera. Neskôr sa venoval vzdelávaniu trénerov na Slovenskom futbalovom zväze.

V posledných rokoch pravidelne sledoval zápasy Žiliny pod Dubňom.

Posledná rozlúčka s Miroslavom Kráľom sa uskutoční v sobotu 4. októbra o 10:30 v Dome smútku na starom cintoríne v Žiline.

Slovensko

    Zomrel Miroslav Kráľ
    Zomrel Miroslav Kráľ
    Veľký smútok v Žiline. Zomrel jeden z najvýznamnejších hráčov v histórii klubu
    dnes 13:001
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Veľký smútok v Žiline. Zomrel jeden z najvýznamnejších hráčov v histórii klubu