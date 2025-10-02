Veľký smútok v Žiline. Zomrel jeden z najvýznamnejších hráčov v histórii klubu

ŽILINA. Vo veku 77 rokov zomrel bývalý hráč a tréner MŠK Žilina Miroslav Kráľ. Patril medzi najvýraznejšie postavy klubu.
"Krídelník s prezývkou Bizón patril medzi významné postavy nášho klubu, počas svojho pôsobenia v drese Žiliny zanechal nezmazateľnú stopu a navždy zostane súčasťou našej histórie," napísal klub na svojom webe mskzilina.sk.
Kráľ odohral za Žilinu osem sezón v rokoch 1966–1975, nastúpil v 170 zápasoch a strelil 27 gólov. V roku 1968 reprezentoval Československo na letnej olympiáde v Mexiku.
V 90-tych rokoch pôsobil vo vedení klubu a v sezóne 1994 zastával aj pozíciu hlavného trénera. Neskôr sa venoval vzdelávaniu trénerov na Slovenskom futbalovom zväze.
V posledných rokoch pravidelne sledoval zápasy Žiliny pod Dubňom.
Posledná rozlúčka s Miroslavom Kráľom sa uskutoční v sobotu 4. októbra o 10:30 v Dome smútku na starom cintoríne v Žiline.