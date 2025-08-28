Veľká zmena vo finále Ligy majstrov. UEFA sa rozhodla zmeniť čas začiatku

MONAKO. Európska futbalová únia (UEFA) vo štvrtok oznámila, že úvodný výkop finále tohtoročnej edície Ligy majstrov sa posunie o tri hodiny skôr.
Namiesto 21.00 h odštartuje súboj o ušatú trofej v Puskas Arene v Budapešti o 18.00 h stredoeurópskeho času.
UEFA zdôvodňuje, že nový čas začiatku finále je vhodnejší pre rodiny s deťmi, či už navštívia zápas na štadióne, alebo si ho pozrú v televízii.
Termín má byť takisto lepší pre fanúšikov z pohľadu verejnej dopravy a pozápasových osláv v meste. Finále je na programe v sobotu 30. mája.
Predošlé začiatky o 21.00 h znamenali, že v prípade predĺžení a rozstrelov z 11 m končili finále len tesne pred polnocou miestneho času. Finálové zápasy LM sa hrávajú v soboty od roku 2010.
„Nový čas výkopu zároveň zodpovedá dostupnejšiemu vysielaciemu oknu, čo pomôže finále sprístupniť ešte širšiemu televíznemu a digitálnemu publiku na celom svete, so zvláštnym dôrazom na oslovenie mladších divákov,“ citovala agentúra AP oficiálne vyhlásenie UEFA.
„Skorší výkop robí jednodňové výjazdy uskutočniteľnejšími, znižuje stres z cestovania a umožňuje fanúšikom užiť si udalosť bez obáv z nočnej logistiky,“ doplnil Ronan Evain výkonný riaditeľ skupiny Európsky futbaloví fanúšikovia, s ktorou UEFA ohľadom rozhodnutia komunikovala.