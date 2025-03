Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu medzi Zlatými Moravcami a Ružomberkom.



FC ViOn Zlaté Moravce



Domáci futbalisti boli v každom pohárovom kole favorit. Na ich štíte ostali Gbely, Sereď, Stará Ľubovňa a Dolný Kubín. ViOn má aj dobrý úvod jari. Doma zaknihoval povinné tri body s Petržalkou, ktorú porazil 2:0, v Stropkove proti Prešovu získal bod, ktorý zariadil po zmene strán Balaj.



MFK Ružomberok



Ružomberok sužuje slabá forma. Z posledných piatich zápasov uspel raz, keď si poradil s Košicami 2:1. To bolo ešte v závere základnej časti. Vstup do nadstavby o udržanie nedopadol ideálne. Liptáci zaváhali proti Komárnu. Ten udrel koncom stretnutia z nariadenej penalty. O víťazstve 1:0 rozhodol Bayemi. V pohári to bola spanilá jazda, ktorá pritiahli Ružu do štvrťfinále, no bolo to ešte pod vedením českého kouča Ondřeja Smetanu.