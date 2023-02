Podbrezová neudržala vedenie z úvodu, bod pre Zlaté Moravce zariadil Almeida

Ivan Galád, tréner Zlatých Moraviec: " Na úvod musím povedať, že tak dobre ako dnes hrala Podbrezová v prvom poľčase tak počas môjho pôsobenia vo Vione tu ešte nikto nehral. Výsledok je spravodlivý aj keď sme mali dve tutovky. V konečnom dôsledku sme zvíťazili všetci, lebo pokiaľ mám informácie, nikto sa nezranil.

Samozrejme, že pre nás nebude ľahké nahradiť Niarchosa , ale verím že sa to podarí. To isté platí aj o súperovi, ktorému odišiel Cobnan. Čo sa týka mladého Faška, videl som ho v Poprade v U15, je to skutočný klenot, ktorý keď bude dobre vedený za tri roky môže jazdiť v bielom mercedese s červenou kožou."

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Som presvedčený, že sme dnes videli vynikajúci zápas na neregulárnom teréne. Som hrdý na svojich hráčov ako hrali v prvom poľčase. Po zmene strán a po prestriedaní sme mali hluchú osemminútovku, kde nás súper prehrával. V živote som netrénoval takého hráča ako je mladý Faško, ktorý hrá ako skúsený tridsaťročný hráč. Pre mňa je to drahokam s akým môžem pracovať .Dnes bod berieme, zanalyzujeme si to a ideme ďalej.