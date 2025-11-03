Jeho čísla sú nevídané, úplne ovládol ligu. V Žiline sa zrodila superstar

ŽILINA. V najvyššej futbalovej súťaži vedie Žilina, ale druhý Slovan má zápas k dobru. Aj hokejovej lige vládne dvojica z rovnakých miest, ktorú ešte dopĺňa Nitra.
Vo futbalovej lige sa však zrodila nečakaná superstar. Súperom je veľmi ťažko, keď na nich útočí Michal Faško.
„Teším sa z toho, že nám to tam padá. Jednoducho si vieme počkať na situácie a dokážeme ich premieňať. Je to aj o kvalite daných hráčov,“ vravel Michal Faško po triumfe jeho tímu 4:0 na pôde Prešova. Dal gól, na ďalší prihral a po jeho rohových kopoch padali aj ďalšie dva góly.
Hráč zvyčajne po prestupe potrebuje čas na aklimatizáciu s novým prostredím a zladenie s novými spoluhráčmi. Faško však po transfere z Košíc do Žiliny zabral ihneď.
V posledných piatich zápasoch dal päť gólov. K tomu pridal ďalšie štyri asistencie. A mal zásadný podiel aj na ďalších góloch.
Takéto niečo slovenská liga už dávno nezažila. Navyše nie je útočník.
Najlepší strelec aj nahrávač
„Vieme, ako to vo futbale chodí. Raz sa to môže určite otočiť. Možno si aj sám na seba pletiem trošku bič, že to musím dokazovať každý týždeň, ale zatiaľ mi to sedí a verím, že v tom budem pokračovať naďalej,“ tvrdil Faško.
Vzhľadom na jeho post stredopoliara sú jeho čísla famózne.
S deviatimi gólmi je najlepším strelcom Niké ligy. Okrem toho pridal sedem asistencií a tiež v tejto štatistike je najlepší.
Ak by sme to brali hokejovo, tak so 16 bodmi je najproduktívnejší hráč súťaže. Suverénne. Druhý Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy (6 gólov plus dve asistencie) má o polovicu menej bodov.
Ďalší Žilinčan Marko Roginič má tiež osem bodov (3 plus 5).
Životná forma
Ak má stredopoliar všeobecne súčasné čísla Faška aj na konci sezóny, tak sa to berie ako veľmi slušná bilancia. V Niké lige sa však odohralo iba trinásť kôl, čo nie je ani polovica.
Vo veku 31 rokov má Faško životnú formu. Mnohí odborníci tvrdia, že by mal dostať šancu aj v národnom tíme.
„Čo ma prísť, príde, sám neviem. Vy o tom rozprávate a nejaké šumy sú. Som rád za to, ako to teraz je, ale netreba z toho lietať v oblakoch,“ reagoval Faško.
Aj v minulej sezóne mal Faško výborné čísla. Ešte v drese Košíc strelil osem gólov, na deväť prihral. Bol piatym najproduktívnejším hráčom Niké ligy. Ak však berieme do úvahy kalendárny rok 2025, tak mu vychádza ešte lepšie.
V jarnej časti minulej sezóny mal bilanciu sedem gólov a sedem asistencií. Ak spočítame celý rok 2025, tak si pripísal až 16 ligových gólov a 14 asistencií. A do konca roka môže bilanciu ešte vylepšiť.
Košice sa prerátali
Michal Faško pôsobil uplynulé dve sezóny v Košiciach, ale pred štartom nového ročníka sa dohodol so Žilinou. V novom tíme, ktorý je plný mladíkov, sa ihneď uchytil.
Žilina však rozhodne nepatrí medzi kluby, ktoré by hráčov preplácali. Faško sa rozhodol ísť tam, kde si jeho služby lepšie cenili.
Košice sa zrejme v tomto prerátali. Kým Žilina dnes figuruje na prvom mieste, Košice sú úplne na dne. Aj keď tabuľka je neúplná a do konca súťaže zostáva ešte veľa kôl.
Faško bol odmalička považovaný za veľký talent. Reprezentoval vo všetkých kategóriách. V najvyššej súťaži debutoval už v šestnástich – v drese Banskej Bystrice.
Dva roky pôsobil v Ružomberku. V roku 2017 podpísal štvorročný kontrakt s Grasshoppersom Zürich.
Zranenie ho nestoplo
Vo švajčiarskej lige odohral jedenásť zápasov, ale iba tri v základnej zostave. Nevyšiel mu ani angažmán v Eintracht Braunschweig, čo je klub z druhej bundesligy. V MFK Karviná odohral iba deväť ligových zápasov.
Pobyt v cudzine mu akoby nesadol. Na jeseň 2020 zažiaril v FC Nitra. V prvých desiatich zápasoch dal sedem gólov.
Ďalšie dva roky pôsobil v Slovane Liberec. Pripísal si 37 štartov, ale dal iba jeden gól.
Na jar 2023 utrpel už v drese Banskej Bystrice vážne zranenie.
Hrozilo mu, že mu zoberú obličku a aj jeho hráčska kariéra bola neistá. Faško sa nevzdal, už o päťdesiat dní neskôr hral ligový zápas proti Podbrezovej. Dal aj gól.
Dnes je najlepším hráčom Niké ligy.