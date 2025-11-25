Skalicu pripravil o vedenie vlastný gól. Žilina spečatila postup v poslednej minúte

Radosť hráčov Žiliny
Radosť hráčov Žiliny (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|25. nov 2025 o 17:19
ShareTweet0

Víťazný zásah vsietil obranca Hranica.

Slovnaft Cup - osemfinále

MŠK Žilina - MFK Skalica 3:1 (1:1)

Góly: 41. Guinari (vlastný gól), 57. Hranica, 90. Prokop - 37. Daniel

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.

V utorkovom osemfinálovom zápase zdolali hráčov MFK Skalica 3:1, víťazný gól vsietil obranca Timotej Hranica v 57. minúte.

Skalica je prvý účastník Niké ligy, ktorý zo súťaže vypadol.

Program a výsledky osemfinále Slovnaft Cupu

01.01. 01:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
vs.
ŠK Slovan Bratislava futbal
ŠK Slovan Bratislava futbal
15.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FC Nitra
FC Nitra
2 - 3
FK Železiarne Podbrezová
FK Železiarne Podbrezová
FC Nitra (Nitra) | Nitra
18.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MŠK Púchov
MŠK Púchov
1 - 2
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
Mestský štadión Púchov (Púchov) | Púchov
19.11. 13:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FTC Fiľakovo
FTC Fiľakovo
0 - 5
AS Trenčín
AS Trenčín
Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
25.11. 15:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MŠK Žilina
MŠK Žilina
3 - 1
MFK Skalica
MFK Skalica
MŠK Žilina (Žilina) | Žilina
26.11. 16:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
vs.
KFC Komárno futbal
KFC Komárno futbal
Štadión Okoličné (Liptovský Mikuláš) | Liptovský Mikuláš
03.12. 17:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK DAC 1904 Dunajská Streda
vs.
MFK Zemplín Michalovce
MFK Zemplín Michalovce
MOL Aréna (Dunajská Streda) | Dunajská Streda
10.12. 15:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 5.kolo - osemfinále
MFK Ružomberok
MFK Ružomberok
vs.
FC KOŠICE
FC KOŠICE
MFK Ružomberok (Ružomberok) | Ružomberok

Slovensko

    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami.
    Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica v zápase so Zlatými Moravcami.
    Na jar na nás budú poľovať, bude to pre nich ako finále Ligy majstrov, vraví tréner lídra
    Titanilla Bőd|dnes 18:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Skalicu pripravil o vedenie vlastný gól. Žilina spečatila postup v poslednej minúte