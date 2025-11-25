ONLINE: MŠK Žilina - MFK Skalica dnes, Slovnaft Cup LIVE (osemfinále)

BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Žilina a MFK Skalica dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať futbal v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Skalica (Slovnaft Cup, osemfinále, utorok, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2025/2026
25.11.2025 o 15:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Ziemba – Vass, Bobko.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu osemfinále Slovenského pohára vo futbale – Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov MFK Skalica. Zápas sa začína o 15:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žilina postúpila do osemfinále bez problémov, postupne zdolala Spartak Vysokú nad Kysucou 7:1, následne TJ Sokol Zubrohlava 8:0 a MŠK Senec tesne 1:0. Žilinčania sú papierovým favoritom zápasu, keďže aj v lige im patrí prvá priečka a aktuálne ťahajú sériu 10 zápasov bez prehry.
Skalica postúpila do osemfinále po víťazstve nad Družstevníkom Hlboké v pomere 7:0, následne porazila v derby Spartak Myjava 2:1 a napokon zdolala aj Inter Bratislava pomerom 2:0. V lige to však už pre Záhorákov také veselé nie je, aktuálne im patrí 10. miesto a ťahajú sériu zápasov bez výhry.
Zápas sa v Žiline začína o 15:30, viesť ho bude trojica rozhodcov Ziemba, Vass a Bobko. Veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.