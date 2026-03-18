VIDEO: Žilina vykročila za postupom do finále, Podbrezová doplatila na vylúčenie brankára

Gólová radosť Žilinčanov. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|18. mar 2026 o 21:25
Hostia hrali v oslabení viac ako hodinu hracieho času.

Slovnaft Cup - prvý zápas semifinále

Žilina - Podbrezová 2:0 (2:0)

Góly: 18. Roginič, 41. Minárik. ČK: 28. Jurička (Podbrezová)

Rozhodovali: Ruc - Pozor, Štofik, ŽK: Bari, Szánthó - Silagadze, Paraj, Domaniský

Diváci: 1739

Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica, Káčer (78. Florea), Bzdyl (83. Adang), Bari - Faško (78. Szánthó), Roginič (83. Prokop), Iľko (65. Juliš)

Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Mielke - Kováčik, Štefánik (73. Mrvaljevič), Palumets (90+2. Petic), Havrylenko (30. Domaniský) - Galčík (73. Chyla), Paraj, Silagadze (73. Lajčiak)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina sa priblížili k postupu do finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu. „Šošoni“ v úvodnom semifinálovom stretnutí zvíťazili nad FK Železiarne Podbrezová 2:0.

Odveta je na programe 14. apríla na pôde „železiarov“. Žilinčania sa môžu prebojovať do boja o trofej, ktorú získali jediný raz v klubovej histórii v roku 2012. Finále sa uskutoční práve na štadióne pod Dubňom.

Prvý polčas patril od úvodu Žilinčanom, na ktorých bolo badať veľkú motiváciu. Už v šiestej minúte sa do šance prebíjal Michal Faško, no po súboji skončil na trávniku.

Nariadený bol pokutový kop, no po intervencii VAR-u ho napokon hlavný rozhodca Marián Ruc zrušil. Domácim to z energie neubralo, práve naopak.

V 18. minúte sa Marko Roginič presadil v šestnástke cez dvoch obrancov hostí a v páde otvoril skóre zápasu.

VIDEO: Gól Roginiča

Tlak Žiliny gradoval, v 26. minúte brankár Podbrezovej Matej Jurička fauloval Roginiča pred vlastnou šestnástkou a inkasoval červenú kartu.

VIDEO: Faul brankára Podbrezovej

Druhý gól MŠK prišiel v 41. minúte, kedy center Fabiana Bzdyla zo štandardnej situácie usmernil do siete Ján Minárik.

Domáci mohli dať v samom závere polčasu aj tretí gól, zabránilo mu však brvno a dva skvelé zákroky Lukáša Domaniského.

Aj v druhom polčase pokračoval mohutný ofenzívny nápor zverencov Pavla Staňa. Postupne však Patrik Iľko a Roginič opečiatkovali brvno podbrezovskej bránky.

Následne Domaniský ďalšími výbornými zákrokmi zlikvidoval vydarené strely Timoteja Hranicu a Faška.

Nápor domácich futbalistov už ďalší gól nepriniesol, do odvety, ktorá je na programe 14. apríla v Podbrezovej, tak pocestujú Žilinčania s dvojgólovým náskokom.

Pavúk Slovnaft Cup

Slovensko

