ONLINE: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes, semifinále Slovnaft Cupu LIVE (1. zápas)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová (Slovnaft Cup, semifinále, 1. zápas, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Semifinále 2025/2026
18.03.2026 o 19:30
1. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Pozor, Štofik.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu z prvého zápasu semifinále Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov FK Železiarne Podbrezová. Zápas sa začína netradične o 19:30, odveta je na programe 14.4.2026 o 18:00 v Podbrezovej. My si pred zápasom ešte v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žilina postúpila do semifinále pohára po výhre 3:1 v domácom zápase s AS Trenčín. V lige patrí hráčom MŠK tretie miesto, v poslednom doterajšom zápase porazili v Bratislave Slovan 1:0.
Cesta Žiliny do semifinále:
Spartak Vysoká nad Kysucou – MŠK Žilina 1:7
TJ Sokol Zubrohlava – MŠK Žilina 0:8
MŠK Senec – MŠK Žilina 0:1
MŠK Žilina – MFK Skalica 3:1
MŠK Žilina – AS Trenčín 3:1
Podbrezová postúpila do semifinále po víťazstve 4:1 nad Spartakom Trnava. V lige patrí Železiarom piate miesto, v poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Štefana Markulíka prehrali na domácom trávniku s Michalovcami 0:1.
Cesta Podbrezovej do semifinále:
TJ Vinohrad Čebovce – FK Železiarne Podbrezová 0:9
FK Podkonice – FK Železiarne Podbrezová 1:3
FK Humenné – FK Železiarne Podbrezová 1:2
FC Nitra- FK Železiarne Podbrezová 2:3
FK Železiarne Podbrezová – Spartak Trnava 4:1
Zápas sa teda v Žiline začína o 19:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:30.