Žilina sa trápi, hľadá strelca. Mladí hráči potrebujú čas, myslí si Belko

"V obrane sme zápas uhrali veľmi dobre, súper nemal žiadne vyložené šance, takže nám chýbal ten gól. Odo mňa chýbalo viac nábehov, musím sa viac tlačiť do zakončenia a streľby, už je to mužský futbal," dodal mladý útočník.

Pre odchovanca žilinského futbalu išlo o premiérový štart v najvyššej súťaži od začiatku súboja, no stres postupne opadával.

"Futbalista má pred každým zápasom trému, ešte keď nastupuje od začiatku, tak je to väčší stres," pousmial sa Kóša.

Debut v Niké lige si v súboji Žiliny s Podbrezovou pripísal na svoje konto aj mladý odchovanec "železiarov" Samuel Šubert. "Pokyny boli jasné, hrať ofenzívne a skúsiť dať gól, no a, samozrejme, plniť si všetky svoje povinnosti na trávniku," poznamenal 17-ročný stredopoliar.

"V A-tíme som už dlhšie, ale v zápase je to, samozrejme, o inom. Už proti Komárnu mi tréner naznačil, že by debut mohol prísť, podarilo sa to až dnes v Žiline, ale o to som šťastnejší."