Michalovce slávia tretiu výhru v rade. Trenčín dostal dva góly za tri minúty

Futbalisti Michaloviec
Futbalisti Michaloviec (Autor: MFK Zemplín Michalovce)
4. okt 2025 o 19:52 (aktualizované 27. sep 2025 o 22:43)
Zemplínčania sú priebežne tretí.

Niké liga - 10. kolo

Michalovce - Trenčín 2:0 (2:0)

Góly: 26. Ramos, 28. Brosnan

Rozhodovali: Benedik – Vorel, Kuba, ŽK: Zubairu, Begala - Bazdarič, Katič

Diváci: 1208

Michalovce: Lukáč – Pauschek, Dzotsenidze, Bednár (77. Park), Čurma – Zubairu, Cottrell (86. Begala), Taylor-Hart (90. Francois), Ramos (77. S. Danko), Brosnan (77. Ahl) – Paulauskas.

Trenčín: Katič – Brandis, Kranthove, Križan, Pavek – Yakubu (46. Sabljič), Khan (64. Bazdarič), Hájovský – Adyrbekov (46. Guibero), Doesburg (78. Šimič), Fiala (64. Kam)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v 10. kole Niké ligy nad AS Trenčín 2:0. Pre domáci tím to bol tretí triumf v sérii, hostia naopak zaznamenali štvrtú prehru za sebou.

Michalovčania urobili dôležitý krok za víťazstvom v priebehu približne troch minút prvého polčasu, keď sa strelecky presadil Samuel Ramos a Kai Brosnan.

Po polčasovej prestávke mohli ešte navýšiť svoj náskok, ale ďalší gól Ramosa odvolal systém VAR a v ďalších minútach už neprekonali hosťujúceho brankára.

Vďaka zisku ďalších troch bodov sa domáci v neúplnej tabuľke Niké ligy posunuli na tretie miesto s 18 bodmi. Trenčín je na priebežnej šiestej pozícii s 12 bodmi.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
5
3
2
16:11
18
V
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
4
0
6
10:18
12
P
P
P
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

