ONLINE: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (10. kolo)

MICHALOVCE. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín dnes hrajú zápas 10. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
04.10.2025 o 18:00
10. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Vorel, Kuba.
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu z Nike ligy medzi MFK Zemplín Michalovce a AS Trenčín.
MFK Zemplín Michalovce
Zverenci Antona Šoltísa predvádzajú v tejto sezóne parádne výkony. Na svojom konte majú po deviatich zápasoch 15 bodov a pozitívne skóre 14:11. Michalovciam patrí aktuálne 5. pozícia. Zemplínčania zvíťazili v posledných dvoch ligových zápasoch po sebe. Dokázali triunfovať na pôde Trnavy tesne 1:0 a následne na domácom trávniku zdolali Skalicu 2:0.
AS Trenčín
Hostia z Trenčína mali výborný začiatok sezóny. Boli dokonca na prvom mieste Nike ligy, ale v posledných zápasoch im dochádza dych. AS nazbieralo v doterajšom priebehu sezóny 12 bodov a má negatívne skóre 10:16. Hosťom patrí aktuálne 6. pozícia. Trenčania prehrali tri ligové zápasy po sebe. Doma prehrali s Ružomberkom rozdielom triedy 0:3. Následne padli na ihrisku Podbrezovej 0:2 a doma podľahli bratislavskému Slovanu tesne 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
5
3
1
17:6
18
V
R
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
8
1
1
6
10:16
4
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body