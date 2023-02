Michalovce s červenou kartou už v prvom polčase, Podbrezová to nevyužila

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Čakali sme na to, čo s nami spraví už splnený cieľ a postup do prvej šestky. Boli sme pripravení na Michalovce. Vedeli sme, že budú čakať na brejky a budú nás chcieť dostať pod tlak dynamickými hráčmi na vrchu. To sa im aj podarilo. My sme si v úvode zápasu vypracovali šancu, ale inkasovali sme potom na 0:1, čo nás na chvíľu zabrzdilo. Zaslúžene sme napokon vyrovnali, no dostali sme gól po chybnej rozohrávke, na to sa musím pozrieť. Musíme si túto chybu vyhodnotiť, aby sa nám nestávala. Červená karta pre súpera bola oprávnená. V druhom polčase sme dohrávali hlboký blok súpera, ten výborne bránil, pokrýval bránku a dostal sa do dvoch smrteľných brejkov. Škoda, že sme neboli v ofenzíve trpezlivejší. Bod berieme, lebo Michalovce boli na nás dobre pripravené. My nie sme mužstvo, ktoré môže všetko vyhrávať, hoci by sme to chceli."

Norbert Hrnčár: "Ďakujem hráčom za obetavý výkon, ktorý podali na ihrisku. To je všetko, čo k zápasu poviem."

Benjamín Száraz, brankár Michaloviec: "Vedeli sme, že súper je doma silný a bude chcieť hrať futbal, má svoju kvalitu. Čakali sme na zaváhanie z domácej strany, ktoré prišlo a konečne sme strelili dva góly. Bohužiaľ sme aj dva dostali. Myslím si, že to bol dobrý zápas pre nestranného diváka a emócie tiež patria k futbalu. Je to pre nás cenný bod. Zaslúžili sme ho."