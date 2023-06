Spomína Šporara i Slovan. Teší sa na európsky zápas proti nemu v Košiciach

Keďže je tiež útočník, navyše v tom čase reprezentoval Slovinsko v kategórii do 21 rokov, bol automaticky považovaný za možnú náhradu.

Prvý tréning bol štandardný, po pauze sme začali trochu miernejšie. Bolo by zbytočné ísť hneď naplno, aby nedošlo k nejakým zraneniam. Myslím si, že v ďalších dňoch to bude naberať na intenzite a na sezónu budeme dobre pripravení.

Čo ste o košickom klube vedeli pred svojim príchodom?

Vedel som, že ide o veľké mesto, ktoré dlho nehralo v najvyššej súťaži. Taktiež to, že sa stavia nový štadión a ľudia tu majú radi futbal.

Medzi druhou a prvou ligou je výkonnostný skok. Na čo by si FC Košice mohol trúfať pri premiére medzi slovenskou elitou?

Do ligy nesmieme ísť s tým, že sme nováčik. Musíme ukázať kvalitu. Ak sa vám to darí pravidelne, potom môžete byť spokojní. Verím, že v tomto mužstve je kvalita, ktorú určite ukážeme. Nebojím sa toho, že by sme neboli úspešní.