V Slovane skončil. Košice zlanárili prvú fortunaligovú posilu

BRATISLAVA, KOŠICE. Do Slovana prišiel ako talentovaný útočník a mládežnícky reprezentant. Mal však ťažko zvládnuteľnú úlohu.

Teraz sa 23-ročný silový útočník presúva do tímu ďalšieho nováčika slovenskej ligy. Už ako voľný hráč podpísal dvojročný kontrakt s Košicami.

Medved na seba na jeseň upútal v druhej lige, keď strelil 7 gólov v ôsmich zápasoch. Proti Košiciam však nenastúpil.

V A-tíme Slovana sa nepresadil, dostal len minimum šancí. Aj on sa ale úspešnou penaltou postaral o to, že belasí postúpili cez Zrinskij Mostar do skupiny Konferenčnej ligy. V ďalšej fáze však už nefiguroval na súpiske.