V Slovane veria, že tlak im svedčí. Musíme hrať rozumne, vraví Weiss pred odvetou

BERN. Tréner Vladimír Weiss verí, že jeho Slovan Bratislava podá v odvete play off futbalovej Európskej ligy na trávniku Young Boys Bern bojovný výkon.
„Belasí“ idú do štvrtkového zápasu s jednogólovým mankom po prehre 0:1 v daždivom domácom dueli.
Na pôde nadchádzajúceho súpera doposiaľ nevyhrali, tentoraz však na štadióne Wankdorf leží prírodný trávnik namiesto umelého.
Zmenu povrchu spôsobili nedávane ME žien, ktoré hostilo práve Švajčiarsko. „Majú typologicky veľmi rýchlych hráčov, najmä v útoku, čo im roky pomáhalo dominovať na umelej tráve. Práve preto si ich vyberali a boli na tom povrchu vo výhode.
Teraz je to však vyrovnané pre obe strany. Viem, že sa chcú k umelej tráve opäť vrátiť, čo je zaujímavé, najmä vzhľadom na povolenie od federácie. To sú však asi ich pravidlá,“ uviedol na stredajšej tlačovej konferencii tréner Weiss.
Jeho syn, kapitán a stredopoliar Vladimír Weiss ml. s tímom necestoval, proti Bernu nenastúpil ani na Tehelnom poli a čaká na trest od UEFA za potýčku po odvetnom dueli 3. predkola Ligy majstrov proti Kajratu Almaty.
„Vieme, že Kevin Wimmer je zranený a že Vlado nemôže hrať. To sú veci, ktoré sú známe už dlhšie. Ostatní hráči sú však zdraví a ja verím, že podáme podobne bojovný výkon ako doma. Pokúsime sa zvrátiť nepriaznivý stav, urobíme pre to maximum. To znamená veľa behať a bojovať aj bez lopty. Samozrejme, chceme zopakovať tie pozitívne momenty, ktoré sme ukázali v domácom zápase.
Uvidíme, aký bude zajtra terén. Nebude to jednoduché, súper má výhodu domáceho prostredia, majú viac fanúšikov. My ale musíme hrať rozumne, zápas trvá 90 minút a počas neho sa môže všeličo stať.
Stále je všetko otvorené. Mám prirodzený rešpekt k súperovi, je to kvalitné mužstvo. Ale ak podáme výkon ako doma, môžeme dosiahnuť zaujímavý výsledok. Verím, že môžeme aj vyhrať,“ povedal kouč Slovana.
Miernu nevýhodu majú Young Boys aj ohľadom fanúšikov - tí nebudú môcť svoj tím tlačiť dopredu v „kotli“ za bránou pre trest za použitie pyrotechnicky v januárovom dueli LM proti Crvenej Zvezde Belehrad (0:1).
Slovan vstúpil do kvalifikácie vo veľkom štýle, keď v druhom predkole vyradil Zrinjski Mostar po výhre 4:0 a remíze 2:2 v Bosne a Hercegovine. Následne však narazil na spomínaný Kajrat, na ktorého pôde prehral 0:1 a v odvete si hostia vybojovali postup v jedenástkovom rozstrele.
V domácej súťaži medzitým nazbieral osem bodov v štyroch zápasoch. Účasť v Konferenčnej lige má tím už istú, no účastník uplynulého ročníka Ligy majstrov má vyššie ciele.
„Máme skúsenosti a myslím si, že keď je na nás tlak, vtedy sme najlepší. Verím, že to zajtra všetci ukážeme a budeme bojovať. Každý dá do toho maximum a najdôležitejšie bude, že spravíme všetko pre dobrý výsledok,“ dodal obranca Kenan Bajrič.
Úvodný výkop stretnutia je na programe vo štvrtok o 20.00 h a v priamom prenose ho prinesie TV Markíza na kanáli Dajto a internetovej platforme Voyo.