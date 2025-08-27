Slovan siahal na zázrak, ostré slová Weissa zachytil švajčiarsky mikrofón

BRATISLAVA. BERN. Tréner Vladimír Weiss sa cez zápas viackrát poriadne čertil, jeho aj vulgárne slová v návale emócií bolo počuť cez citlivé mikrofóny švajčiarskej televízie. Nie raz.
„Šak hraj pokojne.....“ hneval sa tréner Slovana na svojich hráčov.
Bolo to presne pred štyrmi rokmi. Futbalový Slovan nastúpil v 2. predkole Ligy majstrov na pôde Young Boys Bern.
Ostré slová trénerov v návale emócií nie sú výnimočné. Ale nie je až tak bežné, keď ich zachytia mikrofóny televízie v hlučnej aréne, kde je 20 – tisíc ľudí. Tak ako to bolo na jeseň 2021 v Berne.
A v kontexte nedávnych dvoch vylúčení trénera Slovana naberajú ešte hlbší rozmer.
Weiss je známy búrlivák, ktorý neraz nezvládol emócie, čo aj sám priznáva. Ale dve červené karty v priebehu jedného mesiaca nikdy nedostal.
Šíria sa špekulácie
Najprv urazil rozhodcu v 3. predkole Ligy majstrov na pôde Kajratu Almaty a uplynulý víkend slovne napadol arbitra v ligovom zápase v Michalovciach.
Vo štvrtok (o 20.00 vysiela TV Dajto) hrá Slovan opäť na pôde YB Bern, ide o odvetný zápas play off o Európsku ligu. Slovenský majster prvý zápas doma prehral 0:1.
Posledné vylúčenia trénera Weissa možno niečo naznačujú. Niečo v ňom asi vrie. Čo sa deje v Slovane?
Šíria sa špekulácie o predaji klubu, či odchode trénera Weissa na lavičku reprezentácie Kazachstanu, čo však klub vo svojom vyhlásení ihneď vyvrátil.
Z deviatich súťažných zápasov tejto sezóny vyhral Slovan iba štyri. Vlani mal v rovnakej fáze ročníka bilanciu sedem víťazstiev a dve remízy.
Kitka odmieta veľkú krízu
„Každé mužstvo zažíva rôzne krivky, nielen kontinuálny rast. Nie sme v žiadnej velikánskej kríze. V tejto sezóne sme prehrali len dva razy, aj to 0:1. Na to by sme nemali zabúdať,“ vravel pre denník Šport asistent trénera Boris Kitka.
Je známe, že tréner Weiss nie je spokojný s novými hráčmi, ktorí do kluby v lete prišli. Trebárs krídelník Kelvin Ofori nedostal v európskych súťažiach ešte žiadnu šancu a v Niké lige má na konte 146 minút.
Alasana Yirajang, ktorý patrí k najdrahším hráčom v dejinách Slovana, naskakuje do hry takmer vždy ako náhradník.
„Netvrdím, že prišli zlé posily, ale sú to skôr projektoví a málo skúsení hráči, keď vezmeme do úvahy, že v Slovane hráte už v júli zápasy o všetko. Pre nich to je niečo nové,“ dodal Kitka.
Na druhej strane je fakt, že šancu dostávajú hlavne osvedčení hráči, ktorí bolo oporami vlani, ale ani tí nie sú vo forme.
Individuálne pohovory
„Toto je možno aj o nejakých individuálnych pohovoroch s hráčmi, pretože už dlhodobejšie, možno pár týždňov, nám niektorí hráči nehrajú na ten limit, na ktorý sme boli zvyknutí. Toto je určite vec, ktorú si interne budeme musieť prejsť,“ naznačil asistent trénera Boris Kitka.
Barseghyan a Strelec boli vlani najlepší strelci, ale v posledných piatich súťažných zápasoch ani jeden z nich neskóroval.
„V ostatných stretnutiach sme nevyužili kľúčové ofenzívne situácie. Napríklad, doma proti BSC Young Boys sme tri razy trafili konštrukciu bránky. Domáci sú favorit, ale my sa vynasnažíme niečo spraviť s výsledkom," myslí si Kitka.
Tréner Weiss bol už viackrát počas svojej kariéry na hrane. Už viackrát ho odpisovali, ale on nie raz dokázal prekvapiť.
Slovanu verí pred zápasom vo Švajčiarsku iba málo ľudí. Ak však uspeje, môže ho to prebrať a Weiss bude opäť hrdina.
Na hrane úspechu
Pre štyrmi rokmi bol Slovan na pôde Bernu odpisovaný, ale nakoniec siahal na zázrak.
Síce v odvete prehrával už 0:3, ale dokázal znížiť na 2:3. V 86. minúte mohol vyrovnať, ale nastrelil brvno. Okrem toho v prvom polčase slovenský majster premárnil penaltu.
Je tu ešte jedna zásadná zmena. Young Boys hrával dlho na umelej tráve, ktorú však klub odstránil kvôli majstrovstvám Európy žien. Vo štvrtok sa hrá na prírodnej tráve.
Slovan je hrane úspechu, čím by bol postup do Európskej ligy. Prípadné vypadnutie do Konferenčnej ligy bude sklamaním. A to napriek tomu, že Slovan proti Bernu nie je favoritom a väčšina očakáva postup švajčiarskeho tímu.
Je to paradox. Lebo nie je neúspech vypadnúť s tímom ako je YB Bern.
Kitka spomína strop
Slovan však stále trápi vypadnutie s Kajratom Almaty - v 3. predkole Ligy majstrov.
„Naši hráči odohrali už toľko veľa skvelých zápasov aj vtedy, keď sa to nečakalo. Majú právo nie všetko zvládnuť. Rozumiem očakávaniam fanúšikov, cieľom, snažíme sa z mužstva žmýkať maximum, ale všetci máme niekde svoj strop,“ myslí si Kitka.
Káder Bernu má dnes podľa Transfermarkt hodnotu 72 miliónov eur, Slovana necelých štyridsať. Rozpočet švajčiarskeho klubu je asi 80 miliónov, čo je zhruba trikrát viacej ako má slovenský zástupca.
Z piatich vzájomných súbojov s YB Bern prehral Slovan štyri. Márne čaká na víťazstvo, aj keď v poslednom zápase šlo o vyrovnanú partiu.
„V odvete si to chceme férovo rozdať. Netreba strácať nádej, “ verí Pokorný.