West Ham chce vyhrať celú súťaž, v ceste mu stojí Larnaka

V osemfinále sa predstavia ôsmi víťazi základných skupín, medzi nimi aj slovenský majster Slovan Bratislava, a osem tímov, ktoré postúpili z play off.

21.00 Lech Poznaň - Djurgarden IF

Prvý duel sa hral už v utorok a holandský AZ Alkmaar v ňom vyhral na pôde Lazia Rím 2:1. Odvety sú na programe o týždeň 16. marca a žreb štvrťfinále o deň neskôr.

West Ham vyhral z uplynulých šiestich zápasov len jediný proti Nottinghamu, v Premier League cez víkend utrpel vysokú prehru v Brightone 0:4 a bojuje o záchranu.

V pohárovej Európe však vyhral všetkých osem duelov a jeho hráči si uvedomujú, že triumf v európskom pohári číslo tri by mohol zachrániť ich sezónu.

"Sme už v osemfinále, takže tento cieľ nie je až taký vzdialený alebo nereálny. Keď ste raz šampión, tak si to so sebou nesiete po celý život," povedal pre klubovú webstránku Emerson, ktorý by mohol v prípade triumfu skompletizovať európsku pohárovú zbierku.

S Chelsea získal tituly v Lige majstrov, Európskej lige aj Superpohári: "Bolo by to privilégium."

Poľský šampión z Poznane vyradil v play off nórsky FK Bodö/Glimt a aj teraz ho čaká severský súper.

Tréner Jon van den Brom sa však môže proti Djurgardenu oprieť o vedomosti svojich troch švédskych hráčov - stredopoliara a kapitána Jespera Karlströma, útočníka Mikaela Ishaka a obrancu Filipa Dagerstala, ktorý hral za Djurgarden v rokoch 2015 až 2020.

Šeriff Tiraspoľ narazí vo svojej premiére v jarnej časti niektorej z európskych pohárových súťaží na favorizovaný OGC Nice. Stredopoliar francúzskeho tímu Aaron Ramsey však neočakáva jednoduchý dvojzápas.