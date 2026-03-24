Toxické prostredie na Tehelnom poli? Slovan hrá tretí rok lepšie vonku než doma

Kde by bol Slovan bez Andraža Šporara?
Ak by sme odpočítali jeho góly a asistencie, belasí by mali o šestnásť bodov menej a patrila by im piata priečka v ligovej tabuľke.
„Chýba nám stredný útočník," opakoval počas jesene tréner Vladimír Weiss, keď mal obe ofenzívne zbrane (Šporara a Kuchareviča) mimo hry pre zranenia.
Bolo to počas decembra, keď Slovan prehral bez útočníka tri súťažné zápasy v rade. Také niečo sa mu predtým stalo v máji 2024. V tom čase však bolo o zisku ligového titulu rozhodnuté.
Do čoho kopne, to je gól
V posledných dueloch sa kouč mohol spoľahnúť na slovinského útočníka. „Je najväčšia posila, top hráč. Futbalu dáva všetko. Do čoho kopne, to je gól. Je pre nás nenahraditeľný," vyzdvihol ho po poslednom ligovom dueli s Podbrezovou (2:0) tréner Weiss.
Šporar má 34-percentnú efektivitu. Každá jeho tretia strela končí v bráne. Ide o neuveriteľné číslo.
Má priemer gól na zápas. Presnejšie skôruje každých 81 minút. Vie premeniť príležitosť pravou nohou (5), ľavou nohou (4), ale aj hlavou (2).
Vďaka gólovej forme Šporara, zákrokom brankára Dominika Takáča a vracajúcim sa do formy Tigranom Barseghjanom sa Slovan blíži k ôsmemu ligovému titulu v rade.
Pravdepodobne to však bude dráma až do konca. Prečo?
Strieľa viac gólov než sa očakáva
Zo siedmich jarných zápasov Slovan prestrieľal súpera len trikrát. Zaujímavosťou je, že ani v jednom z týchto duelov nevyhral (prehra s Trenčínom a Žilinou, remíza v Ružomberku).
Naposledy uspel s Podbrezovou, ktorá bola v prvom polčase nebezpečnejšia.
„Kto rozumie trošku futbalu, tak ma pochopí. Ten, kto nerozumie futbalu, bude kričať alebo nadávať," začal vysvetlovať dôvody výkonu svojich zverencov Weiss.
„Nemáme takých hráčov ako Podbrezová z hľadiska fyzičnosti, mladosti, pressingu, ale hlavne behania. Tigran, Vlado, Andraž, to sú iní hráči. Máme horší build-up ako niektoré mužstvá v lige," poznamenal.
V kolónke očakávaných gólov svieti Slovanu v tejto sezóne číslo 38, pričom ich v skutočnosti strelil 52, čo je najväčšie číslo v lige. Výrazne prekonává štatistiku xG, respektíve skóruje častejšie, než sa očakáva.
Slovan nebráni tak, ako v minulosti
Zároveň však často inkasuje (32 gólov). V tejto fáze sezóny ide o najväčšie číslo za posledné dve desaťročia.
„Inkasujeme veľa, to je fakt," priznal prednedávnom v podcaste Futbalnet tréner brankárov Slovana Ján Mucha.
„Podieľa sa na tom celý tím, nie je to len o brankárovi a obrane. Je viac faktorov, ktoré to ovplyvňujú. Analyzujeme a rozoberáme to. Tím nebráni tak, ako v minulosti. Obmena kádra bola v poslednom období výrazná. Odišli nám kľúčoví hráči," dodal.
Neustále sa rozpráva, že Slovan neomladzuje káder. To ale nie je pravda.
Omladenie prišlo, ale na lavičke
V sezóne 2025/2026 prišla do tímu len jedna posila staršia ako tridsať rokov – Andraž Šporar. Priemerný vek tohtosezónnych jedenástich posíl belasých je 23,8 roka.
Omladenie kádra prišlo, no koľko posíl sa stalo súčasťou základnej zostavy? Tri. Šporar, Sandro Cruz a Svetozar Markovič. Pre zaujímavosť, vekom sú to najstaršie posily.
Nie je tajomstvo, že pod trénerom Weissom sa v Slovane nevedia presadiť perspektívni hráči. Vo vyššie spomínanim podcaste Futbalnet sa na túto tému takmer uriekol Ján Mucha:
„Mladým hráčom sa nepracuje s trénerom..." pričom išiel dopovedať ľahko, no počas myšlienky sa radšej zastavil a dodal: „Každý mladý hráč v Slovane musí byť psychicky odolný."
Toxické prostredie
Kotol priaznivcov belasých si žiada hlavu trénera. „Starý Vlado, dovidenia,“ znel pokrik fanúšikov Slovana počas prvého polčasu s Podbrezovou.
Kouč Weiss je historicky najdlhšie sediaci tréner na lavičke Slovana. Šéfuje jej už 1778 dní (od mája 2021). Za toto obdobie vystriedala Žilina šiestich, Dunajská Streda piatich a Spartak Trnava štyroch trénerov.
Slovan hrá v tomto ročníku horšie doma než vonku, čo ale nie je novinka. Posledné dve sezóny nazbieral tím v hlavného mesta vždy viac bodov vonku než doma.
„V tejto sezóne sa mu hrá možno lepšie vonku, keďže v domácich zápasoch možno necíti až takú podporu. Slovan má všetko vo vlastných rukách, no domáce prostredie je pre hráčov niekedy toxické," zhodnotil atmosféru na Tehelnom legendárny Ľubomír Moravčík.
