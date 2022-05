Nech vyhrá dobrý futbal a lepší tím, želá si pred finále Slovnaft Cupu tréner Slovana

"Rozprávajme sa o futbale. Dva týždne sa rozpráva o bitkách, prosím, dávajte mi otázky na hráčov, na formu, o tom, že to bude o futbale, o pohárovom finále," povedal v úvode piatkového stretnutia s médiami tréner domácich. Finálové derby vníma ako sviatok.

"Je to derby, je tu rivalita. Ale nastúpia dve historicky najlepšie mužstvá. Trnava dobre bráni a nie až tak dobre útočí. Ak chce pomýšľať na úspech, musí dať gól. Budú chcieť hrať aktívne, vieme čo náš čaká.

Bude to o emóciách. Motivácia je prirodzená, nebudem to ešte viac hecovať. Nemá to byť o nenávisti, verím, že aj diváci to tak pochopia. Je to finále pohára, tým je povedané všetko."