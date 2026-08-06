Slovenský futbal zachraňujú deti a veteráni, v niektorých regiónoch ubudli stovky zápasov

Na Slovensku ubudli stovky seniorských futbalových zápasov, amatérsky futbal zachraňuje mládež a veteráni. (Ilustračné foto)
Na Slovensku ubudli stovky seniorských futbalových zápasov, amatérsky futbal zachraňuje mládež a veteráni. (Ilustračné foto) (Autor: Sarah Karácsonyová)
Juraj Hertel|6. aug 2026 o 19:15
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Čo prezradili dáta z novej aplikácie SFZ.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) pred niekoľkými dňami sprístupnil novú webovú aplikáciu so zaujímavými štatistikami. Rozhodli sme sa pozrieť na tieto dáta podrobnejšie.

Celkový počet registrovaných hráčov vykazuje počas piatich sezón stabilnú, stúpajúcu tendenciu. Kým v sezóne 2021/2022 bolo registrovaných 100 700 hráčov, v sezóne 2025/2026 tento počet narástol až na 111 287.

To isté sa týka aj ženského futbalu. V ročníku 2021/2022 bolo 4 705 registrovaných hráčok. V sezóne 2025/2026 toto číslo bolo až 5 471.

Kým celkový počet všetkých registrovaných hráčov z roka na rok rastie, počet dospelých futbalistov naopak neustále klesá. Od sezóny 2021/2022 do 2025/2026 ubudlo v kategórii dospelých celkovo 2 751 hráčov (pokles zo 40 876 na 38 125).

Matematika tak jasne ukazuje, že nárast celkových čísel zabezpečujú predovšetkým deti a mládež do 19 rokov. Za 5 sezón narástol počet mládežníkov o viac ako 13 000 hráčov, a práve mládež dnes tvorí väčšinu členskej základne zväzu.

Veteráni zachraňujú štatistiky

Najväčší problém má seniorský futbal pri prechode z dorastu k mužom a v kategóriách od 20 do 34 rokov. Práve títo hráči masívne končia s aktívnym futbalom (úbytok tisícov hráčov v týchto kategóriách).

Seniorský futbal by klesal ešte rýchlejšie, nebyť starších hráčov. Kategórie 40-49 rokov a 50+ sú jediné dospelé skupiny, ktoré rastú. Znamená to, že futbal hrajú stále tí istí starší hráči, zatiaľ čo mladí (okolo 25 rokov) ho hrajú čoraz menej.

Dlhodobý trend ukazuje, že sa hrá každý rok menej a menej zápasov. V sezóne 2014/2015 sa odohralo v ročníku 22 811 seniorských zápasov (mužov aj žien).

Pred začiatkom pandémie koronavírusu v roku 2018/2019 už bol pokles viditeľný, na 20 697 zápasov. Po pandémii v sezóne 2021/22 sa odohralo 19 172 stretnutí a v poslednej sezóne sa číslo prepadlo na 16 752.

To je za 11 rokov úbytok 26,56 % percent. Znamená to, že za niečo vyše dekády zmizla z futbalovej mapy Slovenska viac ako štvrtina všetkých seniorských zápasov.

Štatistiky zachraňujú mládežnícke družstvá, ktoré odohrali v minulom ročníku viac ako 44 tisíc zápasov. Na obrázku môžeme vidieť dlhodobý trend nárastu mládežníckych zápasov.

Ubudli stovky zápasov

V detailnom pohľade na jednotlivé zväzy v porovnaní zápasov dospelých v roku 2015/16 a 2025/26 zistíme zaujímavé čísla.

Zväz

2015/16

2025/26

Západoslovenský

1890

1955

Nitra

982

661

Trnava

961

789

Trenčín

832

621

Prievidza

1008

566

P. Bystrica

483

265

D. Streda

550

349

Senica

481

371

N. Zámky

565

426

Galanta

271

251

Levice

524

333

Topolčany

364

205

Komárno

372

181

Považská Bystrica a Komárno prišli zhruba o polovicu odohraných duelov.

Pokles zasiahol aj Oblastný futbalový zväz Topoľčany, kým v sezóne 2024/2025 sa tu odohralo 323 zápasov, v minulej sezóne tento počet klesol na 205.

Zväz

2015/16

2025/26

Stredoslovenský

1301

1240

Žilina

510

442

Liptovský

548

419

Oravský

429

202

Turčiansky

302

203

B. Bystrica

421

194

Kysúc

243

164

Zvolen

316

176

Žiar nad Hronom

371

276

Lučenec

259

150

V. Krtíš

191

70

R. Sobota

128

38

Najsmutnejší pohľad na Strednom Slovensku je na Rimavskú Sobotu, ktorá sa prepadla zo 128 zápasov na 38 (pokles o viac ako 70 %). Podobne zle je na tom Veľký Krtíš (zo 191 na 70).

Viac ako polovicu seniorských zápasov stratili aj tradičné futbalové bašty ako Orava (z 429 na 202) či Banská Bystrica (z 421 na 194).

Výrazný prepad v Trebišove a Michalovciach:

Zväz

2015/16

2025/26

Východoslovenský

1603

1510

Prešov

667

392

Košice-okolie

362

182

Podtatranský

462

270

Michalovce

651

202

Spišský

248

205

Humenné

465

255

Bardejov

271

216

Košice-mesto

79

21

Vranov nad Topľou

182

62

Stará Ľubovňa

72

52

Trebišov

280

40

Rožňava

235

140

Ondavský

234

116

Na východe spadol počet zápasov seniorov v Trebišovskom zväze z 280 zápasov na neuveriteľných 40. Podobne obrovskú masu dospelého futbalu stratili Michalovce, kde počet zápasov klesol zo 651 na iba 202.

V Obfz Košice-mesto dospelý amatérsky futbal prakticky zaniká, čo dokumentuje pád zo 79 na 21 odohraných zápasov za celú sezónu.

Pomerne dobre sa drží Spišský Obfz (pokles len o 43 zápasov) a Bardejovský zväz, kde sú straty v porovnaní s ostatnými okresmi znesiteľnejšie.

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