Slovenský futbal zachraňujú deti a veteráni, v niektorých regiónoch ubudli stovky zápasov

Slovenský futbalový zväz (SFZ) pred niekoľkými dňami sprístupnil novú webovú aplikáciu so zaujímavými štatistikami. Rozhodli sme sa pozrieť na tieto dáta podrobnejšie.
Celkový počet registrovaných hráčov vykazuje počas piatich sezón stabilnú, stúpajúcu tendenciu. Kým v sezóne 2021/2022 bolo registrovaných 100 700 hráčov, v sezóne 2025/2026 tento počet narástol až na 111 287.
To isté sa týka aj ženského futbalu. V ročníku 2021/2022 bolo 4 705 registrovaných hráčok. V sezóne 2025/2026 toto číslo bolo až 5 471.
Kým celkový počet všetkých registrovaných hráčov z roka na rok rastie, počet dospelých futbalistov naopak neustále klesá. Od sezóny 2021/2022 do 2025/2026 ubudlo v kategórii dospelých celkovo 2 751 hráčov (pokles zo 40 876 na 38 125).
Matematika tak jasne ukazuje, že nárast celkových čísel zabezpečujú predovšetkým deti a mládež do 19 rokov. Za 5 sezón narástol počet mládežníkov o viac ako 13 000 hráčov, a práve mládež dnes tvorí väčšinu členskej základne zväzu.
Veteráni zachraňujú štatistiky
Najväčší problém má seniorský futbal pri prechode z dorastu k mužom a v kategóriách od 20 do 34 rokov. Práve títo hráči masívne končia s aktívnym futbalom (úbytok tisícov hráčov v týchto kategóriách).
Seniorský futbal by klesal ešte rýchlejšie, nebyť starších hráčov. Kategórie 40-49 rokov a 50+ sú jediné dospelé skupiny, ktoré rastú. Znamená to, že futbal hrajú stále tí istí starší hráči, zatiaľ čo mladí (okolo 25 rokov) ho hrajú čoraz menej.
Dlhodobý trend ukazuje, že sa hrá každý rok menej a menej zápasov. V sezóne 2014/2015 sa odohralo v ročníku 22 811 seniorských zápasov (mužov aj žien).
Pred začiatkom pandémie koronavírusu v roku 2018/2019 už bol pokles viditeľný, na 20 697 zápasov. Po pandémii v sezóne 2021/22 sa odohralo 19 172 stretnutí a v poslednej sezóne sa číslo prepadlo na 16 752.
To je za 11 rokov úbytok 26,56 % percent. Znamená to, že za niečo vyše dekády zmizla z futbalovej mapy Slovenska viac ako štvrtina všetkých seniorských zápasov.
Štatistiky zachraňujú mládežnícke družstvá, ktoré odohrali v minulom ročníku viac ako 44 tisíc zápasov. Na obrázku môžeme vidieť dlhodobý trend nárastu mládežníckych zápasov.
Ubudli stovky zápasov
V detailnom pohľade na jednotlivé zväzy v porovnaní zápasov dospelých v roku 2015/16 a 2025/26 zistíme zaujímavé čísla.
Zväz
2015/16
2025/26
Západoslovenský
1890
1955
Nitra
982
661
Trnava
961
789
Trenčín
832
621
Prievidza
1008
566
P. Bystrica
483
265
D. Streda
550
349
Senica
481
371
N. Zámky
565
426
Galanta
271
251
Levice
524
333
Topolčany
364
205
Komárno
372
181
Považská Bystrica a Komárno prišli zhruba o polovicu odohraných duelov.
Pokles zasiahol aj Oblastný futbalový zväz Topoľčany, kým v sezóne 2024/2025 sa tu odohralo 323 zápasov, v minulej sezóne tento počet klesol na 205.
Zväz
2015/16
2025/26
Stredoslovenský
1301
1240
Žilina
510
442
Liptovský
548
419
Oravský
429
202
Turčiansky
302
203
B. Bystrica
421
194
Kysúc
243
164
Zvolen
316
176
Žiar nad Hronom
371
276
Lučenec
259
150
V. Krtíš
191
70
R. Sobota
128
38
Najsmutnejší pohľad na Strednom Slovensku je na Rimavskú Sobotu, ktorá sa prepadla zo 128 zápasov na 38 (pokles o viac ako 70 %). Podobne zle je na tom Veľký Krtíš (zo 191 na 70).
Viac ako polovicu seniorských zápasov stratili aj tradičné futbalové bašty ako Orava (z 429 na 202) či Banská Bystrica (z 421 na 194).
Výrazný prepad v Trebišove a Michalovciach:
Zväz
2015/16
2025/26
Východoslovenský
1603
1510
Prešov
667
392
Košice-okolie
362
182
Podtatranský
462
270
Michalovce
651
202
Spišský
248
205
Humenné
465
255
Bardejov
271
216
Košice-mesto
79
21
Vranov nad Topľou
182
62
Stará Ľubovňa
72
52
Trebišov
280
40
Rožňava
235
140
Ondavský
234
116
Na východe spadol počet zápasov seniorov v Trebišovskom zväze z 280 zápasov na neuveriteľných 40. Podobne obrovskú masu dospelého futbalu stratili Michalovce, kde počet zápasov klesol zo 651 na iba 202.
V Obfz Košice-mesto dospelý amatérsky futbal prakticky zaniká, čo dokumentuje pád zo 79 na 21 odohraných zápasov za celú sezónu.
Pomerne dobre sa drží Spišský Obfz (pokles len o 43 zápasov) a Bardejovský zväz, kde sú straty v porovnaní s ostatnými okresmi znesiteľnejšie.