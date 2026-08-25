Tatran Prešov mení vlastníka. Mestskí poslanci schválili predaj takmer 95 percent akcií klubu

Prešovskí mestskí poslanci v utorok schválili predaj 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov družstvu Tatran rescue capital za 1,4 milióna eur.
Predávané akcie predstavujú 94,78-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti.
Rozhodnutiu predchádzala obchodná verejná súťaž, ktorú odborná hodnotiaca komisia vyhodnotila ako úspešnú a odporučila prevod akcií na uvedeného záujemcu.
Poslanci zároveň schválili podmienky, za ktorých môže FC Tatran Prešov vydať dlhopisy v celkovej hodnote do dvoch miliónov eur so splatnosťou najviac dva roky.
Druhá súťaž po neúspešnej prvej
Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 29. apríla schválilo podmienky prvej obchodnej verejnej súťaže na predaj 103 kusov akcií spoločnosti FC Tatran Prešov predstavujúcich 89,6-percentnú majetkovú účasť mesta na jej základnom imaní.
Lehota na predkladanie súťažných návrhov bola určená do 8. júna. Keďže v stanovenej lehote nebol doručený žiadny súťažný návrh, obchodná verejná súťaž bola neúspešná.
Druhú obchodnú verejnú súťaž na predaj 109 kusov akcií spoločnosti, predstavujúcich 94,78-percentnú majetkovú účasť na jej základnom imaní, schválili poslanci 24. júna.
Mesto ju zverejnilo 2. júla, pričom lehota na predkladanie návrhov bola do 20. júla.
Minimálnu kúpnu cenu stanovilo na jeden milión eur a hodnotiacimi kritériami boli výška ponúknutej kúpnej ceny a výška opčnej prémie.
O predaji akcií mali poslanci následne rokovať 17. augusta.
Zasadnutie sa však pre nízky počet prítomných poslancov nekonalo, keďže zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné.
Dve ponuky, jeden víťaz
Do druhej súťaže boli doručené dve ponuky, od družstva Tatran rescue capital a spoločnosti JL Capital Partners.
„Schválili sme predaj približne 95 percent spoločnosti súkromnému vlastníkovi, ktorý za peniaze, ktoré pošle mestu, dostane väčšinový podiel.
Mesto Prešov sa v zmluve zaviazalo, že tieto prostriedky budú vložené do Tatrana na odstránenie dlhu a po splnení podmienok má právo požiadať si späť akcie už ozdravenej spoločnosti,“ uviedol primátor Prešova.
Dlhopisy a krajská pomoc
Poslanci zároveň odsúhlasili podmienky na vydanie dlhopisov FC Tatran Prešov.
Prvá emisia môže mať celkovú menovitú hodnotu najviac dva milióny eur, splatnosť do dvoch rokov a pevný úrokový výnos maximálne dve percentá ročne.
Ak sa do 30 dní nepodarí upísať celú jej hodnotu, klub bude môcť pristúpiť k druhej emisii, opäť najviac do dvoch miliónov eur.
Úrokový výnos druhej emisie sa má určiť podľa štandardného trhového oceňovania.
S vydaním dlhopisov súvisí aj avizovaná finančná pomoc Prešovského samosprávneho kraja.
Jeho predseda Milan Majerský podľa vedenia mesta deklaroval pripravenosť investovať do dlhopisov Tatrana 500.000 eur, o čom však ešte musí rozhodnúť krajské zastupiteľstvo.
Rokovať by o tom malo na zasadnutí v pondelok 31. augusta.