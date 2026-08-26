Lepšieho súpera mať nemohli. Hráči z dediny rozdávali podpisy, zažili nezabudnuteľný zápas

Aj prehratý zápas môže byť zážitkom na celý život. Futbalisti šiestoligovej TJ Divina prehrali v 2. kole Slovnaft Cupu s obhajcom titulu MŠK Žilina vysoko 0:8.
Pre hráčov, funkcionárov a divákov šiestoligistu to však bolo nezabudnuteľné popoludnie.
Obrovský záujem
"Ešte nič nekončí, naopak, práve všetko začína." Tento nápis víta návštevníkov v areáli TJ Divina.
Pri ihrisku v obci s 2500 obyvateľmi stojí útulný domček so šatňami a okolo ihriska sú umiestnené lavice pre divákov.
O zápas bol obrovský záujem, podľa prvých odhadov prišlo až 2000 futbalových priaznivcov. Výhodu mali tí vyšší, keďže klub nemá tribúnu.
"Rýchlejšie sa postupuje, ako sa buduje," poznamenal jeden z domácich usporiadateľov.
Divina pred tromi rokmi hrala ešte 9. ligu, teda najnižšiu okresnú triedu. Odvtedy trikrát po sebe vyhrala súťaž a aktuálne ako nováčik vedie aj tabuľku skupiny A VI. ligy SsFZ bez straty bodu.
Diváci si zvykli na to, že ich tím valcuje. "Myslel som si, že Divina bude lepšia," poznamenal v polčase pohárového stretnutia jeden fanúšik.
Ako keby zabudol na to, že súperom je obhajca trofeje.
Žilina ukázala silu
Divina leží osem kilometrov od krajského mesta a takmer každý hráč miestneho klubu má nejakú spojitosť so Žilinou. Väčšina z nich tam začínala kariéru.
Aj preto bol vzájomný zápas týchto dvoch celkov ozajstným futbalovým sviatkom.
Domáci dali vyrobiť špeciálne zápasové šály. Pred zápasom sa predávali aj unikátne limitované dresy Diviny s menom Pečovský.
Bývalý reprezentant Viktor prestúpil do Diviny v lete 2024. Zápas so Žilinou bol preňho o to špecifickejší, že mnohých zo súčasnej základnej zostavy hostí viedol v uplynulej sezóne ako tréner žilinského béčka.
Zápas bol podľa očakávaní v réžii hostí, ktorí dali prvý gól už v 8. minúte, po prvom polčase vyhrávali 3:0 a napokon zvíťazili 8:0. O góly sa postaralo sedem rôznych hráčov.
"Žilina ukázala svoju silu. Snažili sme sa odolávať, ale kvalitu neoklamete," skonštatoval Viktor Pečovský.
"My sme to odohrali so cťou. Aj keď skóre hovorí niečo iné, každý jeden z chalanov odovzdal maximum," dodal.
Toto tu ešte nemali
Keď rozhodca odpískal zápas, deti už stáli pripravené pri čiare a vbehli na ihrisko, aby ukoristili nejaký zaujímavý suvenír alebo aspoň podpis.
Diváci vytlieskali svoj tím a hráči sa dlho museli podpisovať na šály, vlajočky, ale aj na šortky či na ruky.
"Toto nikdy v Divine nebolo. Zažili sme to prvýkrát a užili sme si to," vravel pre Sportnet brankár domácich Matej Kubišta.
Predviedol skvelé zákroky, zneškodnil niekoľko vyložených šancí.
"Hanbu sme si neurobili. Ťažko povedať, či by som mohol chytiť viac striel. Jednu by som chytil, dostal by som z druhej gól. Bolo tam aj veľa dorážok," poznamenal.
Pred zápasom dúfal, že hostia dajú maximálne päť-šesť gólov. "Avšak kým to nie je dvojciferné číslo, je to v poriadku," doplnil Kubišta.
"Sme radi, že prišlo veľa ľudí. Možno to deti pritiahne k športu. Všetci z tohto zápasu mali radosť," vravel kapitán Matej Dirgas.
Na posledných desať minút nastúpil 47-ročný brankár domácich Ľubomír Slovák.
"Bol to vrchol mojej kariéry. Nikdy v živote som o tom ani nesníval. Bolo to nereálne. Teraz už môžem pokojne odísť," uviedol.
Tréner zložil poklonu mužstvu
Bol to futbalový sviatok, ale mal aj športový rozmer a domáci ako správni športovci chceli dosiahnuť lepší výsledok.
"Chceli sme ich trošku potrápiť, ale ukázali, že sú úplne inde. Vôbec sme nestíhali. Ale je dobré sa takto porovnať a vidieť, aký je rozdiel medzi súťažmi," vyhlásil kapitán domácich Matej Dirgas.
"Ľudia nás hnali dopredu, ale mali sme problém udržať sa na súperovej polovici," doplnil.
"Žilina bola lepšia vo všetkých aspektoch hry. Bola rýchlejšia, presnejšia, agresívnejšia a technickejšia," uznal aj tréner Diviny Ján Hözl.
"Chcem však zložiť poklonu mužstvu za to, že sa do poslednej chvíle snažilo streliť čestný gól," vyzdvihol domáci kouč.
"Do tej 25. minúty chalani ešte splnili taktické pokyny, ale boli sme málo nebezpeční dopredu. Chýbalo možno trochu odvahy a sebavedomia športovo si to rozdať so Žilinou," dodal Hözl.
Po zápase hráči oboch tímov spolu dlho debatovali, nemohla chýbať ani spoločná fotografia.
"Lepšieho súpera sme tu mať nemohli. Žilina bola najlepším súperom, ktorý mohol prísť z prvej ligy," zdôraznil brankár Kubišta.
Úžasný projekt
Slovnaft Cup je fenomén, vďaka ktorému aj tímy z nižších súťaží môžu zažiť konfrontáciu s tými najlepšími.
"Je to úžasný projekt. Atmosféra bola naozaj prajná, bol to dobrý futbal, veľa gólov," podčiarkol Karol Belaník, športový manažér Žiliny.
Pre mužstvá z najvyššej súťaže sú prvé kolá pohára niekedy skôr povinnosťou. Tento zápas však bol vzhľadom na geografickú blízkosť a rôzne spojenia na úrovni hráčov špecifický aj pre futbalistov obhajcu trofeje.
"Bola to zvýšená motivácia, ale zápas sa hral v duchu fair play. A klobúk dolu pred Viktorom Pečovským, podľa mňa nestratil ani loptu," poznamenal Belaník.
V 3. kole zavíta Žilina do Vavrečky. "V poslednom čase často chodíme na Oravu. Myslím si, že tam to bude náročnejšie. Chlapci z Diviny boli opatrnejší, neboli zákerní, ale myslím, že Vavrečka bude dôraznejšia," vravel Belaník.
Anglické týždne
Divina síce vypadla zo Slovnaft Cupu, ale jej pohárová jeseň nekončí.
Už o týždeň privíta v 1. kole Prezidentského pohára Udiču.
"Po dnešnom zápase bude dôležitá regenerácia. Máme ambície aj v druhom pohári, uvidíme, kam dôjdeme," vravel Pečovský, ktorý už raz Prezidentský pohár vyhral v drese Bytče.
"Máme nahustený program, pokračujeme v anglických týždňoch. Dúfam, že chlapci dobre zregenerujú a pivko im bude chutiť," uzavrel s úsmevom tréner Ján Hözl.