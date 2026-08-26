Nigérijský krídelník odchádza zo Žiliny. Zamieril na hosťovanie ku konkurentovi

Na snímke sprava Ridwan Sanusi (Žilina) a Kevin Kouassivi-Benissan (Košice).
Na snímke sprava Ridwan Sanusi (Žilina) a Kevin Kouassivi-Benissan (Košice). (Autor: TASR)
TASR|26. aug 2026 o 11:11
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Jeho zmluva pod Dubňom je platná do konca roka 2027.

Nigérijský futbalista Ridwan Sanusi odišiel z MŠK Žilina do AS Trenčín na hosťovanie do konca tejto sezóny.

O presune 23-ročného krídelníka informovali oba kluby v stredu na svojich weboch. Súčasťou dohody je aj opcia na trvalý prestup.

Sanusi zaujal v Niké lige v drese Podbrezovej, za ktorú nastúpil počas dvoch sezón do 45 ligových zápasov a strelil desať gólov.

Následne prestúpil začiatkom roka 2025 do Žiliny, no nepresadil sa medzi stabilné súčasti základnej zostavy „šošonov“.

V minulom ročníku sa vrátil na hosťovanie do Podbrezovej. Jeho zmluva pod Dubňom je platná do konca roka 2027.

„Po návrate z Horehronia trénoval počas leta iba s B-tímom MŠK, pričom s jeho službami sa v aktuálnej sezóne v žlto-zelenom drese už nepočítalo. Aj preto sa opäť hľadala alternatíva a klub, v ktorom by mohol ďalej pôsobiť.

Napokon po ňom siahol konkurenčný AS Trenčín, kde strávi tento ročník na hosťovaní s prípadnou opciou na permanentný transfer.

Ridwanovi pod hradom Matúša Čáka želáme pevné zdravie a stabilné výkony,“ uviedol žilinský klub na svojom webe.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
5
4
1
0
12:2
13
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
4
0
0
14:1
12
V
V
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
3
1
0
11:1
10
V
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
12:11
10
V
V
P
V
R
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
3
0
2
8:10
9
P
V
V
P
V
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
2
1
2
8:9
7
P
P
V
V
R
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
2
1
12:11
5
P
V
R
R
8
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
1
1
3
3:6
4
V
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
5
1
0
4
4:13
3
V
P
P
P
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
0
2
2
5:10
2
P
P
R
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
0
2
3
4:9
2
P
P
R
P
R
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
1
4
3:13
1
P
P
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke sprava Ridwan Sanusi (Žilina) a Kevin Kouassivi-Benissan (Košice).
    Na snímke sprava Ridwan Sanusi (Žilina) a Kevin Kouassivi-Benissan (Košice).
    Nigérijský krídelník odchádza zo Žiliny. Zamieril na hosťovanie ku konkurentovi
    dnes 11:11
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