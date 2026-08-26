Ligisti s prehľadom, treťoligista z východu s odetým ušami (Slovnaft Cup, výsledky)

Stredajšie zápasy Slovnaft Cupu priniesli suverénny postup ligistov.
Michalovce zvíťazili na pôde Veľkých Kapušian, Žilina bez problémov zdolala šiestoligovú Divinu.
Druholigista z Liptovského Mikuláša vyhral na pôde Gerlachova najtesnejším rozdielom.
V jednom zápase rozhodol penaltový rozstrel, Vranov nad Topľou po remíze 3:3 postúpil cez Záhradné na penalty.
Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky – streda 26. august
Veľké Kapušany – Michalovce 0:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Gerlachov – Liptovský Mikuláš 0:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Geča – Spišská Nová Ves 0:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Divina – Žilina 0:8
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Priechod – Zlaté Moravce 0:2
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Záhradné – Vranov nad Topľou 3:3, na pok. kopy 1:3
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Halič – Lučenec 0:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Nitrianske Rudno – Prievidza 1:3
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Hralo sa v utorok:
Višňové – Námestovo 0:4
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>