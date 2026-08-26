    Ligisti s prehľadom, treťoligista z východu s odetým ušami (Slovnaft Cup, výsledky)

    Trofej pre Slovnaft Cupu.
    Trofej pre Slovnaft Cupu. (Autor: Facebook / Slovnaft Cup)
    Titanilla Bőd|26. aug 2026 o 19:20
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    V stredu sa hralo osem zápasov 2. kola.

    Stredajšie zápasy Slovnaft Cupu priniesli suverénny postup ligistov.

    Michalovce zvíťazili na pôde Veľkých Kapušian, Žilina bez problémov zdolala šiestoligovú Divinu.

    Druholigista z Liptovského Mikuláša vyhral na pôde Gerlachova najtesnejším rozdielom.

    V jednom zápase rozhodol penaltový rozstrel, Vranov nad Topľou po remíze 3:3 postúpil cez Záhradné na penalty.

    Slovnaft Cup, 2. kolo, výsledky – streda 26. august

    Veľké Kapušany – Michalovce 0:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Gerlachov – Liptovský Mikuláš 0:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Geča – Spišská Nová Ves 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Divina – Žilina 0:8

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Priechod – Zlaté Moravce 0:2

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Záhradné – Vranov nad Topľou 3:3, na pok. kopy 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Halič – Lučenec 0:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Nitrianske Rudno – Prievidza 1:3

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Hralo sa v utorok:

    Višňové – Námestovo 0:4

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Trofej pre Slovnaft Cupu.
      Trofej pre Slovnaft Cupu.
      Ligisti s prehľadom, treťoligista z východu s odetým ušami (Slovnaft Cup, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 19:20
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