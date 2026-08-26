Košičania zahádzali vlastného brankára svetlicami, na toto nie je ospravedlnenie (podcast Spoza piva) 

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Preberáme v nej naše posledné futbalové zážitky nielen z pohára, ale tiež z ligovej scény.
V druhej polovici augusta sme navštívili zápas Slovnaft Cupu, do Raslavíc prišli ligisti z Košíc.
Organizácia aj zápas boli na veľmi vysokej úrovni, Košice síce vyhrali 5:0, no Raslavice sa nenechali zahanbiť, bolo tam veľa divákov a malo to skvelé parametre.
O pár dni neskôr sme boli akreditovaní na zápas jesene v KFA, Košice - Slovan Bratislava. Majster vyhral 2:1, zápas mal skvelý náboj, no viac sa riešilo vyčíňanie fanúšikov, ktorých len ťažko nazvať skutočnými fanúšikmi, či?
Najprv nenastúpili na tribúny, za čím mal byť incident spred štadióna. Neskôr zahídzali pokutové územie pred Matúšom Kirom svetlicami a len zázrakom ho žiadna netrafila.
Ak máš viac informácií o týchto incidentoch, daj nám určite vedieť. A držíme palce Slovanu!
VIDEO: 173. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.