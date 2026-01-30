Bude z toho ďalší zázrak portugalského tímu proti Realu. Hanckove Atletico proti Belgičanom

Momentka zo zápasu Benfica - Real Madrid.
Momentka zo zápasu Benfica - Real Madrid. (Autor: TASR/AP)
30. jan 2026 o 12:31
Piatkový žreb určil dvojice v boji o osemfinále v najprestížnejšej klubovej súťaži na svete.

Futbalistov Atletica Madrid v kádri so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom čaká v play off o postup do osemfinále Ligy majstrov dvojzápas proti belgickému tímu Club Bruggy.

Obhajca trofeje Paríž Saint-Germain sa stretne v baráži s ligovým konkurentom AS Monaco. Real Madrid čaká opäť konfrontácia s Benfikou Lisabon, ktorej podľahol v závere ligovej fázy 2:4.

Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 17. a 18. februára, odvety sa odohrajú o týždeň neskôr.

PSG obsadil v dlhodobej časti súťaže 11. priečku a spolu s dvanástym Newcastlom United mal medzi potenciálnymi súpermi okrem ligového konkurenta z Monaka aj azerbajdžanský FK Karabach.

Real sa mohol stretnúť s nórskym FK Bodö/Glimt, napokon mu však žreb prisúdil Benfiku, pričom Nórov čaká neúspešný finalista uplynulého ročníka LM Inter Miláno. Portugalský klub vedený trénerom Josem Mourinhom sa postaral o prekvapenie v záverečnom 8. kole ligovej fázy.

Na ihrisku „bieleho baletu“ poslal Lisabončanov do najlepšej 24-ky presnou hlavičkou brankár Anatolij Trubin, ktorý sa presadil v ôsmej minúte nadstavenia druhého polčasu po priamom kope. 

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 9. až 16. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s tímami umiestnenými na 17. až 24. priečke. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska.

Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečila osmička tímov: FC Arsenal, Bayern Mníchov, FC Liverpool, Tottenham Hotspur, FC Barcelona, FC Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.

Prehľad dvojíc play off Ligy majstrov:

Benfica Lisabon - Real Madrid

FK Bodö/Glimt - Inter Miláno

AS Monaco - Paríž Saint-Germain 

FK Karabach - Newcastle United 

Club Bruggy - Atletico Madrid

Galatasaray Istanbul - Juventus Turín

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 

Olympiakos Pireus - Bayer Leverkusen 

Istí účastníci osemfinále:

FC Arsenal

Bayern Mníchov

FC Liverpool

Tottenham Hotspur

FC Barcelona

FC Chelsea

Sporting Lisabon

Manchester City

Liga majstrov

    dnes 12:31
