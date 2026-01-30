Liga majstrov: Žreb určil osemfinálové dvojice vo vyraďovacej časti

Futbalová Liga majstrov dnes pokračovala žrebom play-off o osemfinále.
Tímy, ktoré skončili po ligovej fáze na 9. až 24. priečke, spoznali svojich súperov.
Real nastúpi proti Benfice a Dávida Hancka s Atleticom Madrid čaká Club Bruggy.
Žreb Ligy majstrov ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Liga majstrov 2025/2026 - žreb play-off o osemfinále dnes (futbal, piatok, live)
Žrebovanie súťaží 2025/2026
30.01.2026 o 12:00
Žrebovanie play-off Ligy majstrov
Ukončený
Prehľad
Výsledky losu:
Monaco – Paris St.-Germain
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabağ – Newcastle United
Club Brugge – Atletico Madrid
Bodø/Glimt – Inter
Olympiacos – Leverkusen
Týmy v losu:
Nasazené týmy:
Real Madrid (ESP)
Inter (ITA)
Paris St. Germain(FRA)
Newcastle United (ENG)
Juventus (ITA)
Atletico Madrid (ESP)
Atalanta (ITA)
Bayer Leverkusen (GER)
Nenasazené týmy:
Borrussia Dortmund (GER)
Olympiacos (GRE)
Club Brugge (BEL)
Galatasaray (TUR)
Monaco (FRA)
Qarabağ (AZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Benfica (POR)
Monaco – Paris St.-Germain
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabağ – Newcastle United
Club Brugge – Atletico Madrid
Bodø/Glimt – Inter
Olympiacos – Leverkusen
Týmy v losu:
Nasazené týmy:
Real Madrid (ESP)
Inter (ITA)
Paris St. Germain(FRA)
Newcastle United (ENG)
Juventus (ITA)
Atletico Madrid (ESP)
Atalanta (ITA)
Bayer Leverkusen (GER)
Nenasazené týmy:
Borrussia Dortmund (GER)
Olympiacos (GRE)
Club Brugge (BEL)
Galatasaray (TUR)
Monaco (FRA)
Qarabağ (AZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Benfica (POR)
Prenos
Výsledky losu
Monaco – Paris St.-Germain
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabağ – Newcastle United
Club Brugge – Atletico Madrid
Bodø/Glimt – Inter
Olympiacos – Leverkusen
Monaco – Paris St.-Germain
Galatasaray – Juventus
Benfica – Real Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta
Qarabağ – Newcastle United
Club Brugge – Atletico Madrid
Bodø/Glimt – Inter
Olympiacos – Leverkusen
To je z mé pozice dnes vše, díky za pozornost.
Pro předhlednost ještě připomenu, že pavouk vyřazovací části je otevřený, a tak už nyní týmy ví, koho mohou chytit dále, pokud by postoupily.
Vítěz zápasu Monaco/PSG se utká s Barcelonou nebo Chelsea. Galatasaray či Juventus pak čeká Anglie, zahrají si s Tottenhamem nebo Liverpoolem. Pokud by Benfica vyřadila Real Madrid, může si zahrát s ligovým rivalem ze Sportingu či s Manchesterem City. Dortmund či Atalantu čeká těžká dvojice Arsenal/Bayern.
Ve druhé části si Qarabağ či Newcastle zahraje s Chelsea nebo Barcelonou, Bruggy nebo Atletico čeká Liverpool či Tottenham, Inter nebo Bodø/Glimt poměří síly s jedním z dvojice Sporting nebo Manchester City, a vítěz duelu Olympiacos/Leverkusen se utká buď s Arsenalem, nebo Bayernem.
Vítěz zápasu Monaco/PSG se utká s Barcelonou nebo Chelsea. Galatasaray či Juventus pak čeká Anglie, zahrají si s Tottenhamem nebo Liverpoolem. Pokud by Benfica vyřadila Real Madrid, může si zahrát s ligovým rivalem ze Sportingu či s Manchesterem City. Dortmund či Atalantu čeká těžká dvojice Arsenal/Bayern.
Ve druhé části si Qarabağ či Newcastle zahraje s Chelsea nebo Barcelonou, Bruggy nebo Atletico čeká Liverpool či Tottenham, Inter nebo Bodø/Glimt poměří síly s jedním z dvojice Sporting nebo Manchester City, a vítěz duelu Olympiacos/Leverkusen se utká buď s Arsenalem, nebo Bayernem.
Los je u konce.
A je to tady! Real Madrid si znovu zahraje s Benficou, a tentokrát si bude rozhodně muset pohlídat i ukrajinského brankáře Trubina. Inter tak čeká cesta na sever, kde si zahraje proti Bodø/Glimt.
Pařížané změří síly se svým ligovým rivalem! Hrají totiž s Monakem. Newcastle čeká dlouhá cesta do Ázerbajdžánu, kde se poměří s Karabechem.
Jako další byl vytáhnut Juventus, který tak čeká Turecko! Změří síly s Galatasarayí. A to znamená, že madridské Atlético si zahraje s Bruggami, kde bude značným favoritem.
Atalanta byla vylosována jako první, a tak zamíří do duelu s Borussií Dortmund. Bayern Leverkusen si tak zahraje s Olympiakosem!
Nyní už známe pozice, a přichází tak na řadu párování s nasazenými týmy.
Jako poslední z nenasazených přišel na řadu koš se 17. a 18. týmem. Borussia Dortmund míří so stříbrné, Olympiakos do modré části pavouka.
V první části pavouka je nasazena Galatasaray, Burggy si zahrají v pravé části.
V další misce bylo jako první vytaženo Monako, následně Qarabağ.
Robert Pirès nejdříve vytáhl z posledního nenasazeného páru Benficu Lisabon, ta putuje do levé části pavouka, zatímco Bodø/Glimt bude hrát v pravé části.
Nyní už je na řadě samotný los.
Dnešnímu losování bude asistovat autor 14 gólů v Lize mistrů a bývalý skvělý záložník Arsenalu či Villarrealu, Robert Pirès.
Teď už je na místě muž, bez kterého by to už ani nešlo, Giorgio Marchetti. Ten ještě pogratuloval Karabachu, který se stal historicky prvním týmem z Ázerbájdžánu, který se probojoval do vyřazovací fáze, a Bodø/Glimt, které je ve vyřazovací fázi rovněž poprvé.
Nyní se ještě připomene všech 16 týmů, které participují v dnešním losu a tedy prvním vyřazovacím kole letošného ročníku Ligy mistrů. Meti tuto šestnáctku patří:
Real Madrid, Inter, Paris St. Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid , Atalanta, Bayer Leverkusen, Borrussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt a Benfica.
Real Madrid, Inter, Paris St. Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid , Atalanta, Bayer Leverkusen, Borrussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt a Benfica.
Než ale proběhne samotný los, připomenou se ještě některé výrazné události posledního (osmého) kola ligové fáze. Fotbalový svět nejvíce ohromil rozhodně duel Benficy Josého Mourinha s královským Realem Madrid. Ještě v 90+7' minutě portugalský tým vedl 3:2, ovšem to mu na postup do vyřazovací fáze nestačilo. Pak se ale stalo něco neuvěřitelného, gólman Anatolij Trubin poslal do branky hlavičkou míč z volného přímého kopu, a tento gól odsunul francouzské Marseille z 24. a tedy poslední postupové pozice, kam se dostala právě Benfica. V posledních minutách posledního kola navíc právě Real Madrid vypadl z elitní osmičky a musí tak do úvodního vyřazovacího kola. A aby to bylo ještě pikantnější, může se zde utkat právě s Benficou.
Dnešní událost právě začíná.
Systém losu
Kluby jsou napárovány v závilosti na jejich konečné pozici z ligové části do čtyř nasazených a čtyř nenasazených párů. Kluby v kadém nasazeném páru budou hrát proti klubům z nenasazených párů v závislosti na jejich postavení z ligové fáze.
To znamená, že v prvním nasazeném páru je 9. Real Madrid a 10. Inter, a tyto týmy se utkají s dvojicí z prvního nenasazeného páru, což jsou 23. Bodø/Glimt nebo 24. Benfica. Takto se postupuje dále se všemi nasazenými i nenasazenými páry.
Úvodní utkání se budou hrát 17. a 18. února, odvety budou následovat 24. a 25. února.
Kluby jsou napárovány v závilosti na jejich konečné pozici z ligové části do čtyř nasazených a čtyř nenasazených párů. Kluby v kadém nasazeném páru budou hrát proti klubům z nenasazených párů v závislosti na jejich postavení z ligové fáze.
To znamená, že v prvním nasazeném páru je 9. Real Madrid a 10. Inter, a tyto týmy se utkají s dvojicí z prvního nenasazeného páru, což jsou 23. Bodø/Glimt nebo 24. Benfica. Takto se postupuje dále se všemi nasazenými i nenasazenými páry.
Úvodní utkání se budou hrát 17. a 18. února, odvety budou následovat 24. a 25. února.
Už dnes ve 12:00 se dozvíme, jak bude vypadat první play-off kolo letošního ročníku Ligy mistrů. Losovány budou týmy, které skončily na 9. až 24. místě. První osmička z těchto týmů bude při losu nasazená, druhá osmička nenasazená.
Nasazené týmy:
Real Madrid (ESP)
Inter (ITA)
Paris St. Germain(FRA)
Newcastle United (ENG)
Juventus (ITA)
Atletico Madrid (ESP)
Atalanta (ITA)
Bayer Leverkusen (GER)
Nenasazené týmy:
Borrussia Dortmund (GER)
Olympiacos (GRE)
Club Brugge (BEL)
Galatasaray (TUR)
Monaco (FRA)
Qarabağ (AZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Benfica (POR)
Nasazené týmy:
Real Madrid (ESP)
Inter (ITA)
Paris St. Germain(FRA)
Newcastle United (ENG)
Juventus (ITA)
Atletico Madrid (ESP)
Atalanta (ITA)
Bayer Leverkusen (GER)
Nenasazené týmy:
Borrussia Dortmund (GER)
Olympiacos (GRE)
Club Brugge (BEL)
Galatasaray (TUR)
Monaco (FRA)
Qarabağ (AZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Benfica (POR)
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:00.