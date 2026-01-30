Škriniarovo Fenerbahce nastúpi proti tímu z Premier League. Plzeň čaká grécke mužstvo

Futbalistov Fenerbahce Istanbul aj s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom čaká v play off o osemfinále Európskej ligy konfrontácia s anglickým Nottinghamom Forest.
Český zástupca Viktoria Plzeň sa stretne s gréckym Panathinaikosom Atény. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 19. februára, odvety sa odohrajú 26. februára.
Fenerbahce obsadilo v ligovej fáze 19. miesto a čaká ho priebežne sedemnásty tím anglickej Premier League. Potencionálnym súperom tureckého klubu bola aj Viktoria Plzeň, čo by pre Škriniara znamenalo slovenskú konfrontáciu s reprezentačným spoluhráčom Patrikom Hrošovským.
„Viktoriáni“ napokon ako štrnásty tím dlhodobej časti vycestujú na úvodný duel na horúcu pôdu Panathinaikosu a odvetu budú hostiť v Štruncových sadoch.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 9. až 16. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s tímami umiestnenými na 17. až 24. priečke. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska.
Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečila osmička tímov.
Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom, ďalej sú to Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg a AS Rím. K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.
Prehľad dvojíc play off o osemfinále EL:
Dinamo Záhreb - KRC Genk
SK Brann Bergen - FC Bologna
Celtic Glasgow - VfB Stuttgart
Ludogorec Razgrad - Ferencvároš Budapešť
Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest
Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň
LOSC Lille - CZ Belehrad
PAOK Solún - Celta Vigo
Istí účastníci osemfinále
Olympique Lyon
Aston Villa
FC Midtjylland
Real Betis
FC Porto
Sporting Braga
SC Freiburg
AS Rím