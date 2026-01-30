Škriniarovo Fenerbahce nastúpi proti tímu z Premier League. Plzeň čaká grécke mužstvo

Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul. (Autor: Pavol Gašpar)
Sportnet, TASR|30. jan 2026 o 13:27
ShareTweet0

Piatkový žreb určil dvojice v boji o osemfinále v Európskej lige.

Futbalistov Fenerbahce Istanbul aj s kapitánom slovenskej reprezentácie Milanom Škriniarom čaká v play off o osemfinále Európskej ligy konfrontácia s anglickým Nottinghamom Forest.

Český zástupca Viktoria Plzeň sa stretne s gréckym Panathinaikosom Atény. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 19. februára, odvety sa odohrajú 26. februára.

Fenerbahce obsadilo v ligovej fáze 19. miesto a čaká ho priebežne sedemnásty tím anglickej Premier League. Potencionálnym súperom tureckého klubu bola aj Viktoria Plzeň, čo by pre Škriniara znamenalo slovenskú konfrontáciu s reprezentačným spoluhráčom Patrikom Hrošovským.

„Viktoriáni“ napokon ako štrnásty tím dlhodobej časti vycestujú na úvodný duel na horúcu pôdu Panathinaikosu a odvetu budú hostiť v Štruncových sadoch. 

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 9. až 16. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s tímami umiestnenými na 17. až 24. priečke. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska.

Priamy postup do osemfinále a pozíciu nasadených do ďalšieho žrebu si zabezpečila osmička tímov.

Olympique Lyon so slovenským brankárom Dominikom Greifom, ďalej sú to Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg a AS Rím. K nim sa pridá osem postupujúcich mužstiev z play off.

Prehľad dvojíc play off o osemfinále EL:

Dinamo Záhreb - KRC Genk

SK Brann Bergen - FC Bologna

Celtic Glasgow - VfB Stuttgart

Ludogorec Razgrad - Ferencvároš Budapešť

Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest

Panathinaikos Atény - FC Viktoria Plzeň

LOSC Lille - CZ Belehrad

PAOK Solún - Celta Vigo

Istí účastníci osemfinále

Olympique Lyon

Aston Villa

FC Midtjylland

Real Betis

FC Porto

Sporting Braga

SC Freiburg

AS Rím

Európska liga

    Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
    Milan Škriniar počas zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul.
    Škriniarovo Fenerbahce nastúpi proti tímu z Premier League. Plzeň čaká grécke mužstvo
    dnes 13:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Škriniarovo Fenerbahce nastúpi proti tímu z Premier League. Plzeň čaká grécke mužstvo