ONLINE: Žreb play-off o osemfinále dnes, Európska liga 2025/2026 LIVE

Fotka zo zápasu Európskej ligy Viktoria Plzeň - Fenerbahce Istanbul. (Autor: Pavol Gašpar)
Sportnet|30. jan 2026 o 11:25
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo žrebu play-off o osemfinále Európskej ligy.

Futbalová Európska liga dnes pokračuje žrebom play-off o osemfinále.

Tímy, ktoré skončili po ligovej fáze na 9. až 24. priečke, spoznajú svojich súperov.

Kde v TV sledovať žreb Európskej ligy?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Žreb Európskej ligy sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Žrebovanie súťaží  2025/2026
30.01.2026 o 13:00
Žrebovanie play-off Európskej ligy
Plánovaný
Prenos
Systém losu

Kluby jsou napárovány v závilosti na jejich konečné pozici z ligové části do čtyř nasazených a čtyř nenasazených párů. Kluby v kadém nasazeném páru budou hrát proti klubům z nenasazených párů v závislosti na jejich postavení z ligové fáze.

To znamená, že v prvním nasazeném páru je 9. Genk a 10. Bologna, a tyto týmy se utkají s dvojicí z prvního nenasazeného páru, což jsou 23. GNK Dinamo nebo 24. Brann. Takto se postupuje dále se všemi nasazenými i nenasazenými páry.

Viktoria Plzeň je v páru s Nottinghamem Forest, a tyto týmy si tak mezi sebe rozdělí soupeře Fenerbahçe a Panathinaikos.

Úvodní utkání se budou hrát 19. února, odvety budou následovat 26. února.
Už dnes ve 13:00 se dozvíme, jak bude vypadat první play-off kolo letošního ročníku Evropské ligy. Losovány budou týmy, které skončily na 9. až 24. místě. První osmička z těchto týmů bude při losu nasazená, druhá osmička nenasazená.

Nasazené týmy:
Genk (BEL)
Bologna (ITA)
Stuttgart (GER)
Ferencváros (HUN)
Nottingham Forest (ENG)
Viktoria Plzeň (CZE)
Crvena Zvezda (SRB)
Celta Vigo (ESP)

Nenasazené týmy:
PAOK (GRE)
Lille (FRA)
Fenerbahçe (TUR)
Panathinaikos (GRE)
Celtic (SCO)
Ludogorets (BUL)
GNK Dinamo (CRO)
Brann (NOR)
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.

