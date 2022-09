Nice po penalte remizovalo s Kolínom, Duda nastúpil v základe

BRATISLAVA. Futbalisti 1. FC Slovácko remizovali v úvode skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) s FK Partizan Belehrad 3:3.

Český tím mal od 22. minúty o jedného hráča na ihrisku viac, no napriek tomu to nedokázal využiť. Lech Poznaň prehrala na ihrisku Villarrealu 3:4, Slovák Ľubomír Šatka do zápasu nezasiahol.

Futbalisti 1. FC Kolín remizovali v úvode skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku OGC Nice 1:1.

V drese hostí nastúpil od úvodu aj slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý striedal v 56. minúte. Duel poznačili výtržnosti a štart zápasu odložili z pôvodných 18.45 na 19.40 h.