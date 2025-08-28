Győr premrhal sľubnú pozicíu. O pohárovú Európu ho pripravil gól v závere

BRATISLAVA. Futbalisti Crystal Palace postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Vo štvrtok remizovali na pôde nórskeho Fredrikstadu FK 0:0 a ťažili tak zo svojej domácej výhry 1:0. Pre anglický tím je to premiérová účasť v hlavnej fáze súťaže UEFA.
Tesne pred bránami ligovej fázy vypadol maďarský ETO Győr, ktorý hral kvalifikáciu na úkor Dunajskej Stredy pre spor ohľadom vlastníctva klubov.
Maďarský tím nevyužil domácu výhru 2:1 a na pôde Rapidu Viedeň prehral 0:2. Za hostí nastúpili slovenský brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík.
O menšiu senzáciu sa postarali Hamrun Spartans, keď po domácej výhre 1:0 remizovali na pôde RFS Riga 2:2 a stali sa prvým maltským tímom v hlavnej fáze súťaže UEFA po 31 rokoch.
Konferenčná liga - odvety play-off:
Omonia Nikózia - Wolfsberger AC 1:0 pp (1:0, 0:0), 5:4 v rozstrele z 11 m
Gól: 39. Semedo, ČK: 60. Marič (Omonia)
/prvý zápas: 1:2, postúpila Omonia/
SK Rapid Viedeň - ETO Győr 2:0 (1:0)
Góly: 7. a 81. M'Buyi
/S. Petráš odchytal celý zápas, N. Urblík (obaja Győr) nastúpil v 65. minúte/
/prvý zápas: 1:2, postúpil Rapid/
RFS Riga - Hamrun Spartans 2:2 (1:1)
Góly: 17. Panič (z 11 m), 87. Lemajič - 12. Thioune, 67. Polito
/prvý zápas: 0:1, postúpil Hamrun/
Besiktas Istanbul - Lausanne Sports 0:1 (0:1)
Gól: 45.+1 Butler-Oyedeji
/prvý zápas: 1:1, postúpilo Lausanne/
FC Noah - Olimpija Ľubľana 3:2 (2:0)
Góly: 17. Ferreira, 20. Aias, 77. Harutjunjan - 56. Marin (z 11 m), 76. Durdov
/prvý zápas: 4:1, postúpil Noah/
Fredrikstad FK - Crystal Palace 0:0
/prvý zápas: 0:1, postúpil Crystal Palace/