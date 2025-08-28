ONLINE: Rapid Viedeň - FC ETO Györ dnes, play-off Konferenčnej ligy LIVE (odveta)

VIEDEŇ. Futbalisti Rapid Viedeň a FC ETO Györ hrajú dnes odvetný zápas play-off Konferenčnej ligy.
Prvý duel sa skončil víťazstvom maďarského tímu 2:1.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Rapid Viedeň - FC ETO Györ (futbal, odveta, play-off, Konferenčná liga, výsledky, štvrtok, naživo)
Európska konferenčná liga Play-off 2025/2026
28.08.2025 o 19:00
Rapid Viedeň
1:0
(1:0)
40' minúta
Prebiehajúci
ETO Györ
Prehľad
Góly: 7. Mbuyi. ŽK: 35. Ouro (ETO). Rozhodca: Lukjančukas, Mirauskas, Stepanovas (LTU).
Prenos
40
Dostáváme se do finální fáze hry v poločase, uvidíme, co zajímavého nabídne zbylých pět minut a nastavení.
35
Žlutá karta pro tým ETO FC Győr (Samsindin Ouro).
33
Bolla rozehrával rohový kop, centr se snesl před branku, Mbuyi se propracoval do zakončení, ale Petráš drží míč.
28
Dahl to vzal na sebe, jeho pokus však našel brankář Petráš a připsal si spolehlivý zákrok.
27
Bumba zakončoval bleskovou akci hostujícího celku, jeho ránu poměrně snadno kryje brankář Hedl.
26
Domácí fotbalisté si vypracovali dvě dobré střelecké pozice, Dahl ani Antiste nedokázali své šance proměnit. První pokus byl zblokovaný, druhý míří vedle.
22
Mnoho zajímavých momentů aktuálně k vidění není, sledujeme klidnější pasáž hry, ani jeden celek nechce chybovat.
17
Wurmbrand to vzal na sebe, jeho zakončení se však do branky vůbec nevešlo.
14
Cvetkovič fauloval v souboji o míč soupeře, a tak budou rozehrávat fotbalisté hostujícího celku.
11
Domácí fotbalisté díky rychle vstřelené brance dokázali celkový součet srovnat na 2:2.
8
Pokud se vrátím k té předchozí akci, tak to byl Seidl, kdo vyzkoušel pozornost brankáře Petráše.
7
Rapid právě vstřelil branku!
S první střelou si brankář dokázal poradit, následně už ale nedosáhl na další pokus, který vyslal CLAUDY MBUYI.
S první střelou si brankář dokázal poradit, následně už ale nedosáhl na další pokus, který vyslal CLAUDY MBUYI.
4
Sledujeme klidnější pasáž hry, ani jeden tým se nemůže usadit před brankou soupeře.
1
Utkání právě začalo.
Rapid Vídeň nastupuje do odvety po nečekané domácí porážce 1:2, kterou jí uštědřil právě Győr. Tohle dodává dramatu – na papíře je Rapid favorit díky lepší hloubce kádru a domácí pevnosti, ale maďarský klub už si dokázal, že není žádný kývač. Győr navíc předvádí výraznou útočnou produktivitu – vsítil 15 gólů v posledních pěti zápasech, což je skoro dvojnásobek Rapidovy bilance v téže fázi. Oba celky v posledních duelech skórují pravidelně, takže se dá čekat ofenzivní duel, kde Rapid bude spoléhat na kontrolu hry, ale Győr na rychlé brejky a efektivitu v zakončení.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 19:00.