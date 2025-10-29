Žilina takmer dopustila veľké prekvapenie. V pohári sa trápila s treťoligistom

BRATISLAVA. Futbalisti MŠK Žilina postúpili do osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
V stredajšom stretnutí 4. kola v Senci zdolali domáceho treťoligistu 1:0. Jediný gól duelu strelil až v nadstavenom čase druhého polčasu spoza šestnástky Xavier Adang.
V osemfinále sa „šošoni“ stretnú s lepším z dvojice FK Inter Bratislava - MFK Skalica.
Do osemfinále postúpili aj Michalovce, keď na pôde štvrtoligového Partizánu Bardejov zvíťazili 3:1.
V osemfinále budú čeliť víťazovi duelu FC Petržalka - FC DAC 1904 Dunajská Streda.
Slovnaft Cup - 4. kolo
MŠK Senec - MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 90.+4 Adang
Partizán Bardejov - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (1:1)
Góly: 44. Toube - 5. Lemiško, 58. Danko, 90.+2 Makeľ (vlastný)