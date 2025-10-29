ONLINE: MŠK Senec - MŠK Žilina dnes, Slovnaft Cup LIVE (4. kolo)

SENEC. Futbalisti MŠK Senec a MŠK Žilina dnes hrajú zápas štvrtého kola Slovnaft Cupu v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Slovnaft Cup v TV?
ONLINE PRENOS: MŠK Senec - MŠK Žilina (Slovnaft Cup, 4. kolo, streda, výsledky)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2025/2026
29.10.2025 o 16:30
4. kolo
Senec
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Straka, Šandrik.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu medzi tímami ŠK SFM Senec a MŠK Žilina.
Senec je účastníkom 3. ligy Západ. V nej mu momentálne patrí 9. miesto. V Slovnaft Cupe si najprv poradil 6:2 so Šenkvicami, následne 3:0 so Závodom a naposledy 4:0 s Novou Dedinkou.
Žilina je samozrejme účastníkom Niké ligy. V nej jej momentálne patrí líderská pozícia. V Slovnaft Cupe si poradila 7:1 so Spartakom Vysoká a naposledy 8:0 so Sokolom Zubrohlava.
Pre tieto tímy pôjde o ich prvý vzájomný zápas. Žilina je tu obrovským favoritom, uvidíme či sa jej túto rolu podarí potvrdiť aj na ihrisku.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.