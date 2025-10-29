VIDEO: Najskôr asistoval, potom dostal tri góly. Greif odohral hektický zápas so smutným koncom

Dominik Greif v drese Lyonu.
Dominik Greif v drese Lyonu. (Autor: X/Ligue 1)
29. okt 2025 o 23:19
V akcii bol aj Mário Sauer.

PARÍŽ. Futbalisti Paríža Saint-Germain len remizovali 1:1 na pôde Lorientu v stredajšom stretnutí 10. kola francúzskej Ligue 1.

Do vedenia ich v 49. minúte poslal Nuno Mendes, ale už v 51. minúte vyrovnal Igor Silva.

Nice si pripísalo tretie víťazstvo za sebou, keď zdolalo Lille 2:0. Posledný tím tabuľky FC Metz sa postaral o prekvapenie, keď si proti RC Lens pripísal prvé víťazstvo v sezóne (2:0) a ukončil svojmu súperovi sériu piatich duelov bez prehry.

VIDEO: Asistencia Dominika Greifa

O oba góly domácich sa postaral Gauthier Hein, ktorý bol po druhom presnom zásahu a druhej žltej karte vylúčený.

V zápase Paríž FC - Olympique Lyon odohral v drese hostí celý zápas slovenský brankár Dominik Greif. Pripísal si aj asistenciu na úvodný gól.

Jeho tím remizoval 3:3, hoci viedol už 3:0. Toulouse remizovalo s Rennes 2:2, za domácich nastúpil v 61. minúte Mário Sauer.

Ligue 1 - 10. kolo

FC Nantes - AS Monaco 3:5 (1:2)

Góly: 19. a 45.+6 B. Guirassy, 80. Mostafa Mohamed - 75. a 90.+4 Golovin, 6. Coulibaly, 41. Balogun, 55. Akliouche

FC Toulouse - Stade Rennes 2:2 (0:0)

Góly: 58. Cresswell, 85. Donnum (z 11 m) - 50. Lepaul, 54. Tamari

Olympique Marseille - SCO Angers 2:2 (0:1)

Góly: 52. a 70. Vaz - 25. Cherif, 90.+6 Camara

Paríž FC - Olympique Lyon 3:3 (0:1)

Góly: 65. Camara, 77. Kebbal, 84. Marchetti - 51. a 58. Šulc, 5. Tolisso. ČK: 67. De Smet - 61. Abner Vinicius

Racing Štrasburg - AJ Auxerre 3:0 (0:0)

Góly: 46. Panichelli, 55. Nanasi, 60. Barco

AC Le Havre - Stade Brest 1:0 (0:0)

Gól: 73. Sangante

FC Lorient - Paríž Saint-Germain 1:1 (0:0)

Góly: 51. Silva - 49. Mendes

FC Metz - RC Lens 2:0 (0:0)

Góly: 87. (z 11 m) a 90.+1 Hein. ČK: 90.+2 Hein po 2 ŽK

OGC Nice - OSC Lille 2:0 (1:0)

Góly: 29. Diop (z 11 m), 87. Jansson

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

