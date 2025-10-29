VIDEO: Najskôr asistoval, potom dostal tri góly. Greif odohral hektický zápas so smutným koncom

PARÍŽ. Futbalisti Paríža Saint-Germain len remizovali 1:1 na pôde Lorientu v stredajšom stretnutí 10. kola francúzskej Ligue 1.
Do vedenia ich v 49. minúte poslal Nuno Mendes, ale už v 51. minúte vyrovnal Igor Silva.
Nice si pripísalo tretie víťazstvo za sebou, keď zdolalo Lille 2:0. Posledný tím tabuľky FC Metz sa postaral o prekvapenie, keď si proti RC Lens pripísal prvé víťazstvo v sezóne (2:0) a ukončil svojmu súperovi sériu piatich duelov bez prehry.
VIDEO: Asistencia Dominika Greifa
O oba góly domácich sa postaral Gauthier Hein, ktorý bol po druhom presnom zásahu a druhej žltej karte vylúčený.
V zápase Paríž FC - Olympique Lyon odohral v drese hostí celý zápas slovenský brankár Dominik Greif. Pripísal si aj asistenciu na úvodný gól.
Jeho tím remizoval 3:3, hoci viedol už 3:0. Toulouse remizovalo s Rennes 2:2, za domácich nastúpil v 61. minúte Mário Sauer.
Ligue 1 - 10. kolo
FC Nantes - AS Monaco 3:5 (1:2)
Góly: 19. a 45.+6 B. Guirassy, 80. Mostafa Mohamed - 75. a 90.+4 Golovin, 6. Coulibaly, 41. Balogun, 55. Akliouche
FC Toulouse - Stade Rennes 2:2 (0:0)
Góly: 58. Cresswell, 85. Donnum (z 11 m) - 50. Lepaul, 54. Tamari
Olympique Marseille - SCO Angers 2:2 (0:1)
Góly: 52. a 70. Vaz - 25. Cherif, 90.+6 Camara
Paríž FC - Olympique Lyon 3:3 (0:1)
Góly: 65. Camara, 77. Kebbal, 84. Marchetti - 51. a 58. Šulc, 5. Tolisso. ČK: 67. De Smet - 61. Abner Vinicius
Racing Štrasburg - AJ Auxerre 3:0 (0:0)
Góly: 46. Panichelli, 55. Nanasi, 60. Barco
AC Le Havre - Stade Brest 1:0 (0:0)
Gól: 73. Sangante
FC Lorient - Paríž Saint-Germain 1:1 (0:0)
Góly: 51. Silva - 49. Mendes
FC Metz - RC Lens 2:0 (0:0)
Góly: 87. (z 11 m) a 90.+1 Hein. ČK: 90.+2 Hein po 2 ŽK
OGC Nice - OSC Lille 2:0 (1:0)
Góly: 29. Diop (z 11 m), 87. Jansson