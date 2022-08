Trabzonspor hral bez Hamšíka, v Lige majstrov ho vyradila Vavrova Kodaň

TRABZONSPOR. Futbalisti FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom sa prebojovali do hlavnej fázy Ligy majstrov 2022/23, keď im na to v stredu stačila aj bezgólová remíza na pôde tureckého Trabzonsporu.

V domácom drese nenastúpil pre zranenie ďalší Slovák Marek Hamšík. V skupine najprestížnejšej klubovej súťaže si zahrá aj glasgowský Rangers po triumfe na ihrisku PSV Eindhoven 1:0.