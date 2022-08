První vzájemné utkání 16.8. 2022 – FC Kodaň – Trabzonspor AŞ 2:1 Branky: 9. Claesson (Falk), 48. Lerager (Vavro) – 79. Bakasetas (Ömür) FC Kodaň: Ryan – Diks (81. Ankersen), Vavro, Chočolava, Kristiansen – Lerager, Rodrigues (C), Falk (89. Stamenić) – Haraldsson (68. Bøving), Biel (81. Jóhannesson), Claesson Trabzonspor AŞ: Çakır (C) – Stryger, Denswil (58. Bartra), Hugo, Elmalı – Bakasetas, Siopis (58. Bardi) – Kouassi (46. Semedo), Ömür (89. Toköz), Hasan – Cornelius

