ONLINE: FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Futbalisti tímov FK Bodö/Glimt a Sporting Lisabon dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, streda, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
11.03.2026 o 21:00
Bodø/Glimt
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lisabon
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. V dnešnom zápase budeme sledovať súboj medzi Bodø/Glimt a Sporting CP Lisabon.
Bodø/Glimt je momentálne veľkým hitom Ligy majstrov. Nórske mužstvo malo fantastický záver hlavnej časti Ligy majstrov a vo výborných výkonoch pokračuje aj ďalej. Na domácom trávniku zdolali Manchester City 3:1. Následne dokázali triumfovať na trávniku Atlética Madrid tesne 2:1 a vybojovali si postup do vyraďovacej časti. V šestnásťfinále dokázali vyradiť slávny Inter MIláno. Doma zvíťazili 3:1 a dokázali triumfovať aj na San Sire 2:1. Sporting CP Lisabon je mimoriadne náročným súperom pred kohokoľvek. Hostia si po výborných výkonoch dokázali zabezpečiť priamy postup do osemfinále. Skončili na 7. pozícii so ziskom 16 bodov a pozitívnym skóre 15:9.
