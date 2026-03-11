ONLINE: FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)

Bodö/Glimt - Sporting Lisabon: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Ligy majstrov.
Bodö/Glimt - Sporting Lisabon: ONLINE prenos zo zápasu osemfinále Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. mar 2026 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z osemfinále Ligy majstrov: FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon.

Futbalisti tímov FK Bodö/Glimt a Sporting Lisabon dnes hrajú prvý zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Kde sledovať Ligu majstrov?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon (Liga majstrov, osemfinále, 1. zápas, streda, výsledky)

Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
11.03.2026 o 21:00
Bodø/Glimt
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lisabon
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. V dnešnom zápase budeme sledovať súboj medzi Bodø/Glimt a Sporting CP Lisabon.

Bodø/Glimt je momentálne veľkým hitom Ligy majstrov. Nórske mužstvo malo fantastický záver hlavnej časti Ligy majstrov a vo výborných výkonoch pokračuje aj ďalej. Na domácom trávniku zdolali Manchester City 3:1. Následne dokázali triumfovať na trávniku Atlética Madrid tesne 2:1 a vybojovali si postup do vyraďovacej časti. V šestnásťfinále dokázali vyradiť slávny Inter MIláno. Doma zvíťazili 3:1 a dokázali triumfovať aj na San Sire 2:1. Sporting CP Lisabon je mimoriadne náročným súperom pred kohokoľvek. Hostia si po výborných výkonoch dokázali zabezpečiť priamy postup do osemfinále. Skončili na 7. pozícii so ziskom 16 bodov a pozitívnym skóre 15:9.

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hráč Bayernu Jamal Musiala (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil šiesty gól.
    Hráč Bayernu Jamal Musiala (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil šiesty gól.
    Bayern deklasoval talianskeho súpera, no prišiel o trojicu dôležitých hráčov
    dnes 18:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon dnes, osemfinále Ligy majstrov (1. zápas)