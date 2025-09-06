Nováčik druhej ligy sa dočkal prvého víťazstva, na dno súťaže odsunul košický klub

Futbalisti Lehoty pod Vtáčnikom sa tešia z gólu. (Autor: FK Baník Lehota pod Vtáčnikom/ facebook)
TASR|6. sep 2025 o 19:00
Po obrate prvýkrát naplno bodoval aj Púchov.

BRATISLAVA. Futbalisti Lehoty pod Vtáčnikom si vybojovali nielen prvé body, ale aj premiérové víťazstvo v tejto sezóne MONACObet ligy.

V sobotnom zápase 7. kola zvíťazili nad Šamorínom 2:1 a ukončili sériu šiestich prehier. Kým v domácom drese skórovali Viktor Tatár s Máriom Zimánim, za hostí už len skorigoval výsledok Abraham Landry Beugre.

Nováčik druhej ligy sa vďaka zisku trom bodom odlepil z dna tabuľky. Jeho predošlú pozíciu zaujala Slávia TU Košice, ktorá odohrala o zápas menej.

V ďalšom dueli si prvý triumf v tomto ročníku pripísali hráči Púchova, ktorí zdolali Pohronie 3:1, hoci po prvom polčase tesne prehrávali.

Liptovský Mikuláš vyhral nad „béčkom“ Slovana Bratislava 2:1, pričom rozhodujúci gól vsietil v 85. minúte Samuel Gladiš.

MONACObet liga - 7. kolo

Lehota pod Vtáčnikom - Šamorín 2:1 (1:0)

Góly: 32. Tatár, 72. Zimáni - 90. Beugre

Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák, 640 divákov

Púchov - FK Pohronie 3:1 (0:1)

Góly: 68. Pobořil, 83. Martinek, 90. Lacko - 42. Chymynec

Rozhodovali: Valent - Kmec, Mihalík, 450 divákov

Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava B 2:1 (0:0)

Góly: 52. Daneji, 85. Gladiš - 73. Lichý

Rozhodovali: Vaňo - Maliňák, Gallik, 727 divákov

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
7
3
2
2
13:8
11
P
V
V
R
V
5
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
9
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

