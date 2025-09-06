Nováčik druhej ligy sa dočkal prvého víťazstva, na dno súťaže odsunul košický klub

BRATISLAVA. Futbalisti Lehoty pod Vtáčnikom si vybojovali nielen prvé body, ale aj premiérové víťazstvo v tejto sezóne MONACObet ligy.
V sobotnom zápase 7. kola zvíťazili nad Šamorínom 2:1 a ukončili sériu šiestich prehier. Kým v domácom drese skórovali Viktor Tatár s Máriom Zimánim, za hostí už len skorigoval výsledok Abraham Landry Beugre.
Nováčik druhej ligy sa vďaka zisku trom bodom odlepil z dna tabuľky. Jeho predošlú pozíciu zaujala Slávia TU Košice, ktorá odohrala o zápas menej.
V ďalšom dueli si prvý triumf v tomto ročníku pripísali hráči Púchova, ktorí zdolali Pohronie 3:1, hoci po prvom polčase tesne prehrávali.
Liptovský Mikuláš vyhral nad „béčkom“ Slovana Bratislava 2:1, pričom rozhodujúci gól vsietil v 85. minúte Samuel Gladiš.
MONACObet liga - 7. kolo
Lehota pod Vtáčnikom - Šamorín 2:1 (1:0)
Góly: 32. Tatár, 72. Zimáni - 90. Beugre
Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák, 640 divákov
Púchov - FK Pohronie 3:1 (0:1)
Góly: 68. Pobořil, 83. Martinek, 90. Lacko - 42. Chymynec
Rozhodovali: Valent - Kmec, Mihalík, 450 divákov
Liptovský Mikuláš - Slovan Bratislava B 2:1 (0:0)
Góly: 52. Daneji, 85. Gladiš - 73. Lichý
Rozhodovali: Vaňo - Maliňák, Gallik, 727 divákov
