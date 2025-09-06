ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
06.09.2025 o 16:30
7. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Rozhodca: Vaňo – Maliňák, Gallik..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola MONACObet ligy medzi Liptovským Mikulášom a Slovanom Bratislava U21.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Liptákom momentálne unikajú prvé dve miesta v tabuľke, ktoré zaručujú v jednom prípade miestenku do baráže o Niké ligu, v druhom priamy postup medzi najlepších. Tatran stratil všetky body na pôde suveréna z Banskej Bystrice, ďalšie dva nechal Zlatým Moravciam či Považskej Bystrici. Do tabuľky sa to premietlo tak, že je na 4. mieste s 11 bodmi, ale len s bodovou stratou na druhý Zvolen. Úplne inak to môže vyzerať po prvom septembrovom víkende.
ŠK Slovan Bratislava U21
V šiestich zápasoch dosiahli Bratislavčania bilanciu dve výhry, remízy a prehry. Pred ďalším náročným zápasom v Liptovskom Mikuláši sa naladili víťazne, keď doma nečakane porazili jedného z kandidátov na postup Zlaté Moravce. Slovanisti sú na 11. priečke, no v prípade pozitívneho výsledku z Liptova by sa mohli vytiahnuť vyššie.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Liptákom momentálne unikajú prvé dve miesta v tabuľke, ktoré zaručujú v jednom prípade miestenku do baráže o Niké ligu, v druhom priamy postup medzi najlepších. Tatran stratil všetky body na pôde suveréna z Banskej Bystrice, ďalšie dva nechal Zlatým Moravciam či Považskej Bystrici. Do tabuľky sa to premietlo tak, že je na 4. mieste s 11 bodmi, ale len s bodovou stratou na druhý Zvolen. Úplne inak to môže vyzerať po prvom septembrovom víkende.
ŠK Slovan Bratislava U21
V šiestich zápasoch dosiahli Bratislavčania bilanciu dve výhry, remízy a prehry. Pred ďalším náročným zápasom v Liptovskom Mikuláši sa naladili víťazne, keď doma nečakane porazili jedného z kandidátov na postup Zlaté Moravce. Slovanisti sú na 11. priečke, no v prípade pozitívneho výsledku z Liptova by sa mohli vytiahnuť vyššie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
9
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
2
2
2
6:6
8
V
P
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
0
0
6
7:17
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body