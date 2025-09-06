ONLINE: MŠK Púchov - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 7. kolo)

PÚCHOV. Futbalisti MŠK Púchov a FK Pohronie dnes hrajú zápas 7. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Púchov - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
06.09.2025 o 16:00
7. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 7. kola MONACObet ligy, v ktorom Púchov hostí Pohronie. Stretnutie sa začína o 16:00.
Púchov sa nachádza na 14. mieste, doposiaľ získal iba dva body. So Slovanom U21 a so Zvolenom remizoval 1:1, zvyšné duely prehral. Na trinástu Považskú Bystricu stráca tri body.
Pohroniu patrí 3. miesto so ziskom 11 bodov. Na druhý Zvolen stráca dva body, ale odohralo o zápas menej. Hráči Pohronia zvíťazili dvakrát po sebe. Starú Ľubovňu zdolali 3:1 a Sláviu TU Košice 4:1.
Púchov sa nachádza na 14. mieste, doposiaľ získal iba dva body. So Slovanom U21 a so Zvolenom remizoval 1:1, zvyšné duely prehral. Na trinástu Považskú Bystricu stráca tri body.
Pohroniu patrí 3. miesto so ziskom 11 bodov. Na druhý Zvolen stráca dva body, ale odohralo o zápas menej. Hráči Pohronia zvíťazili dvakrát po sebe. Starú Ľubovňu zdolali 3:1 a Sláviu TU Košice 4:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
6
3
2
1
12:5
11
V
V
R
V
P
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
6
3
2
1
15:11
11
R
V
R
P
V
5
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
6
3
2
1
9:6
11
V
P
R
V
V
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
8
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
9
FC PetržalkaFC Petržalka
6
2
3
1
8:6
9
R
R
P
V
V
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
6
2
2
2
6:6
8
V
P
P
V
R
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
6
2
2
2
9:10
8
R
V
R
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
6
0
2
4
7:14
2
P
P
P
R
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
6
0
0
6
7:17
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body