Veľký impulz pre nováčika. Lehota zaskočila Petržalku a odlepila sa z dna tabuľky

BRATISLAVA. Futbalisti Lehoty pod Vtáčnikom zvíťazili v 11. kole MONACObet ligy na domácom trávniku nad Petržalkou 1:0.
O triumfe nováčika rozhodol v 64. minúte Marián Šmatlák gólom z pokutového kopu.
Lehota sa vďaka trom bodom posunula z dna tabuľky na trináste miesto. Petržalka utrpela druhú prehru v rade a je priebežne štvrtá.
MONACObet liga - 11. kolo (sobota, 4. október):
Inter Bratislava - Púchov 0:0
Lehota pod Vtáčnikom - Petržalka 1:0
Liptovský Mikuláš - Šamorín 2:1
Považská Bystrica - Žilina B 1:1
Slávia Košice - Malženica 2:2
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
10
2
4
4
16:21
10
R
V
R
V
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
14
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
3
4
9:13
9
P
R
P
V
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
16
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
2
3
4
9:15
9
R
V
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body