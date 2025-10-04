ONLINE: Slávia TU Košice - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 11. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a OFK Malženice dnes hrajú zápas 11. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - OFK Malženice (II. liga, MONACObet liga, 11. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
04.10.2025 o 15:00
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malženice
Prehľad
Rozhodca: Vrábeľ – Hrenák, Železňák.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 11. kola MONACObet ligy medzi Sláviou TU Košice a OFK Dynamo Malženice. Duel vám prinesieme cez zmeny stavov.
Košice sú po desiatich kolách na 13. mieste s 9 bodmi. Majú, ale ešte zápas k dobru, ktorý odohrajú v stredu keď doma privítajú Považskú Bystricu. Z 9 odohraných zápasov majú na konte 2 výhry, 3 remízy a 4 prehry. Naposledy vyhrali na trávniku Petržalky 3:2. Skvelú formu má útočník Košičanov Hiba, ktorý má na konte 8 presných zásahov, lepšie je na tom len Sylvestr zo Zvolena, ktorý ich má dokonca až 11.
Malženice sa nachádzajú na 8. mieste so ziskom 13 bodov. Z 10 odohraných zápasov majú na konte 4 výhry, remízu a 5 prehier. Naposledy doma zdolali Slovan B 3:0. V kádri má Drugu, ktorý je spoločne so Slebodníkom a Špyrkom na 3. mieste tabuľky strelcov so 6 gólmi.
Zaujímavosťou je, že tieto tímy spolu ešte neodohrali vzájomný zápas, pôjde teda o ich prvé spoločné stretnutie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
10
5
3
2
17:10
18
P
V
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
10
5
2
3
19:15
17
P
P
V
V
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
10
4
1
5
17:17
13
V
P
V
P
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
4
1
5
15:21
13
V
P
P
P
V
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
3
3
4
16:18
12
R
P
V
P
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
2
3
4
9:13
9
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
9
2
3
4
14:19
9
V
R
V
P
P
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
2
2
4
8:14
8
V
P
R
P
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
V
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
2
1
7
13:23
7
P
V
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body