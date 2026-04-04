Mikuláš sa trápil a nevyhral už druhý zápas za sebou. Béčko Slovana opäť bodovalo

Futbalisti OFK Dynamo Malženice. (Autor: Facebook OFK Dynamo Malženice)
TASR|4. apr 2026 o 19:35
Z víťazstva sa tešila Stará Ľubovňa.

Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš remizovali v sobotňajšom stretnutí 23. kola MONACObet ligy s Malženicami 0:0.

Ašpiranti na postup tak nezvíťazili v druhom stretnutí za sebou. Liptáci sú v tabuľke na 3. priečke s rovnakým ziskom ako druhé Zlaté Moravce, ktoré majú zápas k dobru.

Posledná Stará Ľubovňa ešte nevzdáva boj o záchranu, na pôde Lehoty pod Vtáčnikom zvíťazila 2:1. Pod čiarou zostupu je o päť bodov.

MONACObet liga - 23. kolo

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Dynamo Malženice 0:0

Rozhodcovia: Vrábeľ - Kuba, Ukropová, ŽK: Piter-Bučko, Pečarka, Gerát - Mojžiš, Horvát, Fábry, 732 divákov

MŠK Považská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B 1:1 (1:0)

Góly: 33. Tancík - 64. Murko. Rozhodcovia: Fúsek - Kmec, Železňák, ŽK: Kucharčík, Sloboda - Maroš, Kianga, Marko, 785 divákov

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Stará Ľubovňa Redfox 1:2 (1:1)

Góly: 44. Manzini Sibanda - 11. a 76. Karaš. Rozhodcovia: Malárik - Ferenc, Lauer, ŽK: Manzini Sibanda - Krawczyk, Kousal, Capko, Mašlej, 920 divákov

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
R
R
V
P
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
R
V
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Futbalisti Slovana sa tešia z druhého gólu.
