Mikuláš sa trápil a nevyhral už druhý zápas za sebou. Béčko Slovana opäť bodovalo

Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš remizovali v sobotňajšom stretnutí 23. kola MONACObet ligy s Malženicami 0:0.
Ašpiranti na postup tak nezvíťazili v druhom stretnutí za sebou. Liptáci sú v tabuľke na 3. priečke s rovnakým ziskom ako druhé Zlaté Moravce, ktoré majú zápas k dobru.
Posledná Stará Ľubovňa ešte nevzdáva boj o záchranu, na pôde Lehoty pod Vtáčnikom zvíťazila 2:1. Pod čiarou zostupu je o päť bodov.
MONACObet liga - 23. kolo
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Dynamo Malženice 0:0
Rozhodcovia: Vrábeľ - Kuba, Ukropová, ŽK: Piter-Bučko, Pečarka, Gerát - Mojžiš, Horvát, Fábry, 732 divákov
MŠK Považská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B 1:1 (1:0)
Góly: 33. Tancík - 64. Murko. Rozhodcovia: Fúsek - Kmec, Železňák, ŽK: Kucharčík, Sloboda - Maroš, Kianga, Marko, 785 divákov
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Stará Ľubovňa Redfox 1:2 (1:1)
Góly: 44. Manzini Sibanda - 11. a 76. Karaš. Rozhodcovia: Malárik - Ferenc, Lauer, ŽK: Manzini Sibanda - Krawczyk, Kousal, Capko, Mašlej, 920 divákov
