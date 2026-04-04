ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - OFK Malženice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 23. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a OFK Malženice dnes hrajú zápas 23. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
04.04.2026 o 16:00
23. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
90+3 minúta
Ukončený
Malženice
Prehľad
ŽK: 20. Gladiš (LMI), 44. Pečarka (LMI), 90+2. Gerát (LMI) – 56. Mojžiš (MLŽ), 62. Horvát (MLŽ), 63. Fábry (MLŽ). Rozhodca: Vrábeľ – Kuba, Ukropová. Diváci: 732.
Je dobojované. Liptovský Mikuláš remizuje s Malženicami 0:0. Bola to určite zaslúžená remíza, ani jeden z tímov sa prakticky nedostal do žiadnej gólovej príležitosti.
Odo mňa je to na dnes všetko, prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Gerát).
90+1
Striedanie v tíme OFK Dynamo Malženice:
z ihriska odchádza Trello, prichádza Jantsch.
88
Fábry fauloval Mráza, a tak nasleduje štandardná situácia pre domácich futbalistov.
87
Rohový kop pre Malženice.
84
Domáci vystrelili loptu na útočnej polovici, Fábry sa rútil sám na bránu, no fantasticky ho v šestnástke dobehol jeden z brániacich hráčov a loptu mu vzal.
83
Domáci držia loptu na súperovej polovici.
81
Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:
z ihriska odchádza Bukovský, prichádza Turanský.
80
Nasleduje ďalší rohový kop pre domácich.
77
Daneji vystrelil z hranice šestnástky, ale jeho pokus bol zblokovaný a nasleduje rohový kop.
73
Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:
z ihriska odchádza Okonji, prichádza Laura.
71
Nasleduje štandardná situácia pre domácich.
70
Dnešné stretnutie sleduje 732 divákov.
66
Jeden z hosťujúcich hráčov sa dostal do veľkej šance z pravej strany, ale nerozhodol sa okamžite zakončiť, obrana ho dostúpila a tak nasleduje rohový kop.
63
Žltá karta pre tím OFK Dynamo Malženice (Fábry).
62
Žltá karta pre tím OFK Dynamo Malženice (Horvát).
60
Striedanie v tíme OFK Dynamo Malženice:
z ihriska odchádza Breznik, prichádza Stručka,
z ihriska odchádza Mojžiš, prichádza Legnani,
z ihriska odchádza Henyig, prichádza Horvát.
59
Rohový kop pre Liptovský Mikuláš.
58
Bartoš vyslal strelu z hranice šestnástky, no nebola príliš razantná a Mikoláš si s ňou poradil.
56
Žltá karta pre tím OFK Dynamo Malženice (Mojžiš).
55
Akciu Malženíc prerušuje ofsajdové postavenie.
52
Jeden z domácich hráčov sa dopustil útočného faulu, a tak budú pri lopte hostia.
47
Jeden z hosťujúcich hráčov sa dopustil faulu, a tak nasleduje štandardná situácia pre domácich z ľavej strany.
46
Striedanie v tíme MFK Tatran Liptovský Mikuláš:
z ihriska odchádza Pečarka, prichádza Macejko.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 17:00.
Máme za sebou prvý polčas, v ktorom sme gól nevideli a prakticky ani žiadnu väčšiu príležitosť. Uvidíme, čo nám prinesie druhý polčas.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
45
Fábry skúšal vystreliť z priameho kopu, ale trafil len múr, od ktorého sa lopta odrazila na rohový kop.
44
Nasleduje priamy kop pre hostí z nebezpečnej pozície.
44
Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Pečarka).
43
Rohový kop pre domácich.
42
Bukovský sa snažil zakončiť z ľavej strany, no do strely sa príliš neoprel a lopta skončila len v rukaviciach Slančíka.
40
Pečarka poslal pekný center do šestnástky, ale k hlavičke sa nedostal Okonji.
38
Zatiaľ stále registrujeme len jeden strelecký pokus medzi tri tyče.
35
Domáci držia loptu na súperovej polovici.
32
Breznik fauloval Danejiho, a tak nasleduje štandardná situácia pre domácich.
30
Bukovský vystrelil v pokutovom území z ľavej strany, ale len do stredu pripraveného Slančíka.
29
Alabi poslal dlhú prihrávku za obranu, no lopta skončila v náručí Slančíka.
24
Jeden z hosťujúcich hráčov sa dopustil útočného faulu, a tak budú pri lopte domáci.
21
Rohový kop pre Liptovský Mikuláš.
20
Žltá karta pre tím MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Gladiš).
18
Mojžišov center do šestnástky nebol presný a nasleduje odkop od brány.
17
Nasleduje priamy kop pre hosťujúcich futbalistov.
14
Fábry fauluje Geráta na polovici ihriska.
12
Hostia držia loptu na polovici ihriska.
9
Akciu domácich prerušuje ofsajd.
8
Jeden z hosťujúcich hráčov vyrazil do protiútoku, snažil sa zakončiť z pravej strany, no lopta míňa ľavú žrď.
7
Gladišov center nenašiel žiadneho zo spoluhráčov a nasledovať bude odkop od brány.
6
Bartoš si vypýtal faul pred šestnástkou a nasledovať bude priamy kop z pravej strany.
4
Rohový kop pre Malženice.
4
Domáci kombinujú s loptou na súperovej polovici.
3
Domáci začínajú akciu rozohrávkou od brankára Slančíka.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Okonji, Mráz, Franko, Bartoš (C), Bučko, Majerčík, Gerát, Gladiš, Pečarka, Daneji.
Náhradníci: Perehanets, Slaninka, Macejko, Laura, Staš, Fedor, Mojčák, Kuchárik.
Tréner: Marek Petruš.
OFK Dynamo Malženice: Mikoláš – Šarmír, Alabi, Krajčovič, Gorosito (C), Breznik, Henyig, Trello, Bukovský, Mojžiš, Fábry.
Náhradníci: Turanský, Ushchenko, Jantsch, Horvát, Stručka, Legnani, Chudý.
Tréner: Patrik Malý.
Rozhodca: Vrábeľ – Kuba, Ukropová.
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítame vás pri sledovaní zápasu 23. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a OFK Dynamo Malženice.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš v posledných zápasoch strieda lepšie výkony so slabšími. Dokázal síce zdolať Považskú Bystricu 4:2 a Zlaté Moravce-Vráble 2:1, no zároveň prehral so Slovanom Bratislava B 1:3, Sláviou TU Košice vysoko 0:4 a vypadol z pohára po prehre s Prešovom 1:2.
OFK Dynamo Malženice
Naopak Malženice majú veľmi dobrú formu. Vyhrali tri zápasy po sebe – proti Banskej Bystrici 3:1, Interu Bratislava 1:0 a Lehote pod Vtáčnikom 2:0. Okrem toho remizovali s Petržalkou 0:0, čo znamená, že v posledných dueloch pôsobia veľmi kompaktne, najmä smerom dozadu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
R
R
V
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
R
V
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body