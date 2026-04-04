ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 23. kolo)

Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes hrajú zápas 23. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - Stará Ľubovňa Redfox Football Club (II. liga, MONACObet liga, 23. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
04.04.2026 o 16:00
23. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
1:2
(1:1, 0:1)
90+7 minúta
Ukončený
Stará Ľubovňa
Prehľad
Góly: 44. Manzini – 11. Karaš, 75. Karaš. ŽK: 46. Manzini (LPV), 90+4. Ovšonka (LPV) – 39. Krawczyk (LRF), 45+3. Capko (LRF), 62. Mašlej (LRF). Rozhodca: Malárik – Ferenc, Lauer. Diváci: 920.
OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom – Stará Ľubovňa Redfox FC 1:2 (1:1)
Góly: 44. Manzini – 11. Karaš, 75. Karaš. ŽK: 46. Manzini (LPV), 90+4. Ovšonka (LPV) – 39. Krawczyk (LRF), 45+3. Capko (LRF), 62. Mašlej (LRF). Rozhodca: Malárik – Ferenc, Lauer. Diváci: 920.
Je dobojované! Stará Ľubovňa zdoláva Lehotu pod Vtáčnikom výsledkom 2:1 a odváža si z Hornej Nitry cenné tri body! Hrdinom hostí sa stal Karaš, ktorý sa postaral o oba presné zásahy.
90+7
Koniec zápasu.
90+7
Brankár Znamenák zneškodnil obrovskú šancu hostí a zrejme posledná akcia Lehoty pod Vtáčnikom pred nami!
90+5
Práve sa nám začala hrať posledná nadstavená minúta dnešného zápasu.
90+4
Žltá karta pre tím OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom (Ovšonka).
90+3
Pri lopte je Baník, ktorý sa aktívne snažiť vyrovnať skóre dnešného stretnutia. Okamžite tak domáci futbalisti smerujú do útoku.
90
Na trávniku zostávajú ležať dvaja hráči, ktorí sa zrazili v osobnom súboji.
89
Nepresné zakončenie od domácich hráčov končí len nad bránou Hamráka.
87
Pri lopte domáce mužstvo, ktoré začína s útočnou akciou od vlastnej defenzívy.
85
Končí sa ofenzívna snaha domácich, odkopávať sa bude od brány Hamráka.
84
Dnešné stretnutie sleduje 920 divákov.
82
Sledovať budeme rohový kop Lehoty pod Vtáčnikom, ktorá sa bude snažiť o vyrovnanie.
81
Striedanie v tíme Stará Ľubovňa Redfox FC:
z ihriska odchádza Gduľa, prichádza Bekö.
79
Hostia posúvajú loptu až k brankárovi Hamrákovi, ktorý tak vypomáha s rozohrávkou.
76
Striedanie v tíme Stará Ľubovňa Redfox FC:
z ihriska odchádza Karaš, prichádza Solotruk.
75
Tím Ľubovňa práve strelil gól!
KAMIL KARAŠ strieľa svoj druhý gól v zápase, keď využil center z pravej strany a po zakončení z voleja posiela loptu k ľavej žrdi. Stará Ľubovňa ide do vedenia 2:1!
74
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Okunola, prichádza Zimáni,
z ihriska odchádza Bachna, prichádza Benko.
73
Domáci spálili veľkú príležitosť, keď Hamrák vyrazil zakončenie Manziniho! Uvidíme tak rohový kop.
71
Hostia zo Starej Ľubovne získali štandardnú situáciu, rozohrávať ju budú zo stredového kruhu.
69
Striedanie v tíme Stará Ľubovňa Redfox FC:
z ihriska odchádza Mašlej, prichádza Blichar.
67
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Horvát, prichádza Hodúr.
65
Manzini sa dostal do zakončenia, pričom jeho strelecký pokus skončil na pravej tyčke!
64
Spoza pokutového územia zakončoval Krawczyk, pričom si úspešný zákrok pripísal brankár Znamenák.
62
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Mašlej).
59
Strelecké zakončenie po centrovanom pokuse smeruje do náruče brankára Hamráka.
59
Striedanie v tíme OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom:
z ihriska odchádza Tatar, prichádza Dmitrović.
58
Domáci futbalisti sú nasťahovaní na útočnej polovici, kde sa snažia dostať do výhodnej pozície na zakončenie.
56
Lehota pod Vtáčnikom sa snaží zaútočiť cez ľavú stranu, pričom sa loptu snaží získať Horvát.
53
Lopta je v moci hosťujúcich futbalistov, ktorí začínajú z obranných radov.
51
Centrovaný pokus smeroval cez pokutové územie, napokon skončil len za zadnou čiarou. Znamenák bude odkopávať od brány.
51
Hosťujúci futbalisti budú zahrávať štandardnú situáciu z ľavej strany.
49
Dopredu sa snažia prejsť hostia zo Starej Ľubovne, ktorí to skúšajú cez pravú stranu.
46
Žltá karta pre tím OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom (Manzini).
46
O úvodný výkop v druhom polčase sa postaral domáci útočník Horvát.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 17:04.
Máme za sebou prvý polčas, ktorý prináša nerozhodný stav 1:1. Po tom, čo sa podarilo otvoriť skóre Karašovi, sa v závere polčasu postaral o vyrovnanie Manzini.
45+4
Prvý polčas sa skončil.
45+4
Strelecké zakončenie z priameho kopu smerovalo do priestoru troch tyčiek, brankár Hamrák ale loptu kryje.
45+3
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Capko).
45+2
Sledovať budeme rozohrávku od brány Starej Ľubovne.
44
Baník Lehota pod Vtáčnikom dáva gól!
MBEKEZELI MANZINI si nabehol pred ľavú tyčku, pričom sa dostal k pasu z pravej strany a z blízkosti brány prekonáva Hamráka! Baník tak vyrovnáva stav stretnutia na 1:1.
43
Pri lopte sú už znova hostia zo Starej Ľubovne, ktorá nakopáva loptu za domácu defenzívu.
41
Skončila sa útočná akcia domáceho mužstva, k rozohrávke sa už pripravuje brankár Hamrák.
39
Krawczyk zastavil nedovolene protihráča, sledovať tak budeme štandardnú situáciu pre Baník.
39
Žltá karta pre tím Stará Ľubovňa Redfox FC (Krawczyk).
38
Na trávniku zostáva ležať jeden z hosťujúcich hráčov, ktorý si vyžiada ošetrenie.
36
Rozohrávať sa bude od brány Hamráka, ktorý posúva svojich spoluhráčov vyššie.
34
Sledovať budeme rohový kop domáceho tímu, loptu si už stavia Šmatlák.
30
Domáci zvládli odvrátiť loptu z pokutového územia, hrať môžu naďalej hostia.
28
Lehota pod Vtáčnikom kombinuje v obranných radoch, pričom sa snaží zaútočiť cez ľavú stranu.
25
Sledovať budeme odkop od brány Hamráka.
23
K lopte sa už dostávajú domáci futbalisti, ktorí si ale musia dať pozor na súperove napádanie.
21
Hostia sa vysunuli na útočnú polovicu, kde budú vhadzovať na pravej strane ihriska.
19
Pri lopte už budú futbalisti zo Starej Ľubovne, ktorí začnú od vlastnej obrannej polovici.
17
Ďalšie zaváhanie domáceho tímu, pričom hostia reklamovali, že brankár Znamenák zahral rukou už mimo pokutového územia. Opakované zábery nám ukazujú, že tomu tak skutočne bolo. Napriek tomu sa ale nepíska, na zápasy navyše absentujú videorozhodcovia. Musí sa tak pokračovať ďalej.
16
Domáci to prehnali s dôrazom, píska sa tak útočný faul na brankára Hamráka.
14
Lehota pod Vtáčnikom sa nasťahovala v kompletnom zložení na útočnú polovicu, kde sa snaží uspieť cez ľavú stranu.
11
Tím Ľubovňa práve strelil gól!
Domáci chybujú vo vlastnom pokutovom území, keď nechali loptu prepadnúť až ku KAMILOVI KARAŠOVI, ktorý trestá zaváhanie domácej obrany a zakončuje loptu do siete. Stará Ľubovňa otvára skóre zápasu a vedie 1:0.
10
Pri lopte už domáci futbalisti z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorí začínajú od vlastnej defenzívy.
9
Do kombinácie sa už zapájajú hostia zo Starej Ľubovne.
7
Uvidíme ďalší rohový kop, znova na strane domáceho mužstva.
6
Brankár Znamenák mal problémy s rozohrávkou, napokon mu jeden zo spoluhráčov pomohol a odvrátil loptu na rohový kop pre súpera.
5
Pri lopte sú už aktuálne hosťujúci futbalisti, ktorí sa snažia zaútočiť cez nakopnutú loptu cez ľavú stranu.
3
Prichádza rohový kop aj na domácej strane. Hráči sa už zbiehajú do šestnástky.
2
Po nepresnosti sa ale lopta už dostane na kopačky domácich futbalistov. Začína sa od brankára Znamenáka.
1
Sledovať budeme prvý rohový kop v zápase, zahrávať ho bude Stará Ľubovňa.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom: Znamenák – Pavelka, Bachna, Ovšonka, Stareček, Kováč (C), Manzini, Tatar, Okunola, Šmatlák, Horvát.
Náhradníci: Dmitrović, Mičuda, Kucman, Egbe, Zimáni, Škrteľ, Hodúr, Benko, Kováčik.
Stará Ľubovňa Redfox FC: Hamrák – Onuoha, Mašlej, Jendrek, Karaš, Kousal (C), Capko, Panikidis, Galara, Krawczyk, Gduľa.
Náhradníci: Blichar, Bekö, Solotruk, Hudak, Tokarz.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 23. kola MONACObet ligy medzi OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a Stará Ľubovňa Redfox FC.
Sledovať budeme dôležitý súboj o body potrebné na záchranu, keď sa Stará Ľubovňa nachádza na poslednej pozícii so ziskom 18 bodov. Naopak domáci futbalisti z Lehoty pod Vtáčnikom sa vyšvihli na 11. priečku, keď majú na konte 26 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
R
R
V
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
R
V
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body