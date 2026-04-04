ONLINE: MŠK Považská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 23. kolo)

Futbalisti MŠK Považská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 23. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
04.04.2026 o 16:00
23. kolo
Považská Bystrica
1:1
(1:0, 0:1)
90+2 minúta
Ukončený
Slovan Bratislava U21
Prehľad
Góly: 34. Tancík – 65. Murko. ŽK: 42. Kucharčík (PBY), 69. Sloboda (PBY), 82. Čurik (PBY) – 30. Maroš (SBB), 88. Marko (SBB). Rozhodca: Fúsek – Kmec, Železňák. Diváci: 785.
Prenos
Je dobojované! Dnešný duel medzi Považskou Bystricou a rezervou Slovana Bratislava sa končí remízou 1:1, pričom si obe mužstvá pripíšu po bode.
Ďakujem vám za pozornosť, majte ešte pekný víkend.
90+2
Koniec zápasu.
90+1
Odkopávať sa bude od brány hostí, keď si už loptu postavil Macík.
90
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Kozyk, prichádza Iuhanyak,
z ihriska odchádza Maroš, prichádza Ukaj.
90
Riadny hrací čas sa nám o malú chvíľu naplní.
88
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Marko).
88
Píska sa nedovolený zákrok na strane Bratislavčanov, lopta tak smeruje na kopačky domáceho tímu.
85
Teplan vyťahuje výborný zákrok, keď hostia zaútočili po pase cez ľavú stranu šestnástky. Dobre načasovaný výbeh domáceho brankára ale všetko zmaril.
82
Žltá karta pre tím MŠK Považská Bystrica (Čurik).
82
Bratislavčania budú zahrávať rohový kop z pravej strany.
80
Píska sa nedovolený zákrok domáceho tímu, hrať bude môcť Slovan.
79
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Tancík, prichádza Kabat.
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Murko, prichádza Gabriš.
77
Pri lopte sú domáci futbalisti, ktorí si ale musia dať pozor na osobné bránenie zo strany súpera.
75
Končí sa ofenzívna snaha domáceho tímu, rozohrávať bude brankár hostí Macík.
72
Bratislavčania to vyskúšali cez dlhý pas až do pokutového územia, k lopte sa ale dostal iba brankár Teplan.
71
Pred Macíkom vzniklo nebezpečenstvo po zakončení z blízkosti, napokon sa ale Bratislavčanom podarilo ustáť celú situáciu bez inkasovaného gólu.
70
Hostia posielajú strelecký pokus z priameho kopu len vedľa brány.
69
Žltá karta pre tím MŠK Považská Bystrica (Sloboda).
69
Dnešné stretnutie sleduje 785 divákov.
68
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Grassini, prichádza Čurik,
z ihriska odchádza Liszka, prichádza Zemko.
67
Bystričania sa pripravujú na ďalší rohový kop z ľavej strany.
65
ŠK Slovan Bratislava B dáva gól!
JAKUB MURKO posiela loptu do siete a vyrovnáva stav stretnutia na 1:1!
63
Lopta je v moci domácich futbalistov, ktorí budú vhadzovať na pravej strane.
62
Sledovať budeme rohový kop pre Považskú Bystricu.
59
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Čelko, prichádza Firbacher,
z ihriska odchádza Božik, prichádza Kotroczó.
58
Lopta už je v moci brankára Teplana, ktorý sa nikam neponáhľa so svojou rozohrávkou.
57
Rohový kop si vyskúšajú aj futbalisti bratislavského Slovana, tentokrát z pravej strany.
55
Domáci futbalisti pokračujú v sérii rohový kopov, tentokrát ho budú zahrávať z ľavej strany.
53
Božik sa mohol dostať do ďalšej príležitosti, namiesto toho uvidíme rohový kop pre Bystričanov.
53
Lopta smeruje len za bránu, odkopávať tak bude brankár Macík.
52
Ďalšia ofenzívna snaha Považskej Bystrice jej priniesla zisk rohového kopu.
50
Rohový kop hostí priniesol hlavičkové zakončenie, ktoré však nesmerovalo do priestoru brány.
49
Zakončenie Božika z vnútra šestnástky bolo zblokované, uvidíme tak rohový kop domáceho mužstva.
49
Vhadzovať budú Bystričania na svojej útočnej polovici.
47
Píska sa nedovolený zákrok, po ktorom uvidíme štandardnú situáciu pre domácich.
46
Striedanie v tíme ŠK Slovan Bratislava U21:
z ihriska odchádza Tomek, prichádza Kianga.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 17:00.
Máme za sebou prvý polčas, ktorý priniesol presný zásah na domácej strane. Vďaka nemu tak Považská Bystrica vedie proti rezerve Slovanu Bratislava 1:0.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
44
Vhadzovať budú Bratislavčania, ktorí si však musia dať pozor na nápadanie.
43
Lopta doputovala až do náruče brankára Macíka, ktorý môže odštartovať akciu svojho tímu.
42
Žltá karta pre tím MŠK Považská Bystrica (Kucharčík).
41
Neúspešná snaha hostí prináša ďalšiu rozohrávku brankára Teplana, ktorý sa postará o dlhý odkop na súperovu polovicu.
39
Akcia domáceho tímu sa začína od brány Teplana.
37
Domácim futbalistom nevyšla snaha zaútočiť cez pravú stranu, lopta smeruje len za postrannú čiaru.
34
Považská Bystrica dala gól!
JAKUB TANCÍK otvára skóre dnešného zápasu a posiela Považskú Bystricu do vedenia 1:0!
32
Prichádza rohový kop pre domácu Považskú Bystricu.
30
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Maroš).
28
Dnešný duel zatiaľ moc streleckých pokusov neprináša, navyše sa tímom nedarí dostať čo i len do výhodnej pozície na zakončenie.
27
Sledujeme už kombináciu domácich hráčov, ktorí začínajú od vlastnej obrannej polovice.
25
Hrať môžu naďalej hosťujúci futbalisti, ktorí sa snažia dostať do výhodnej pozície na zakončenie.
22
Sledovali sme protesty na oboch stranách, vhadzovať ale budú napokon hostia z Bratislavy.
21
Sledovať budeme rohový kop pre Slovan Bratislava.
20
Píska sa nedovolený zákrok, Slovan tak dostane možnosť zahrávať štandardnú situáciu z ľavej strany. Sledovať tak budeme centrovaný pokus do vnútra šestnástky.
17
S loptou už môžu hrať aj hosťujúci futbalisti z Bratislavy, ktorí začínajú kombináciu v strede poľa.
16
Pri snahe zakončiť sa ale napokon bude iba odkopávať od brány Macíka.
16
Považská Bystrica je už znova nasťahovaná v kompletnom zložení na útočnej polovici.
14
Začína sa znova od brankára Teplana. Pri lopte naďalej domáci futbalisti.
13
Sledovať budeme začiatok rozohrávky zo strany domáceho tímu, zapája sa aj brankár Teplan.
11
Zatiaľ čakáme na prvú vážnejšiu príležitosť v dnešnom zápase. Pri lopte naďalej Bystričania.
9
Slovan sa musí naďalej brániť, hoci zatiaľ domácich futbalistov nepúšťa výrazne pred vlastné pokutové územie.
8
Bystričania získali loptu a okamžite podnikajú ofenzívny výpad po ľavej strane ihriska.
6
Domáci futbalisti sa vysunuli v kompletnom zložení na útočnú polovicu, kde začínajú s kombináciou.
5
Bratislavčania kombinujú na útočnej polovici, pričom vyčkávajú na vhodnú príležitosť zakončiť.
3
Lopta je v moci brankára Teplan, ktorý sa postará o dlhý odkop na súperovu polovicu.
2
Pri lopte sú už domáci futbalisti, ktorí vyrážajú do útoku cez ľavú stranu ihriska.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MŠK Považská Bystrica: Teplan – Matejčík, Kucharčík, Chaban, Grassini, Sloboda (C), Liszka, Potoma, Čelko, Tancík, Božik.
Náhradníci: Mišík, Firbacher, Kabat, Gáborík, Zemko, Čurik, Václav, Kotroczó, Baštek.
ŠK Slovan Bratislava U21: Macík – Jakolić, Tománek, Marušin (C), Coulibaly, Mateáš, Maroš, Kozyk, Marko, Murko, Tomek.
Náhradníci: Jelínek, Gabriš, Minka, Ukaj, Kianga, Čilić, Iuhanyak, Balog, Naimann.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 23. kola MONACObet ligy medzi MŠK Považská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava U21.
Sledovať budeme dôležitý súboj o body potrebné na záchranu, keď ide o tabuľkových susedov hneď nad zostupovými pozíciami. Na svojom konte majú pritom rovnako po 25 bodov. Považská Bystrica pritom ťahala sériu prehier až do posledného kola, keď porazila doma Sláviu TU Košice 4:0. Na opačnej strane si rezerva bratislavského Slovana pripísala iba jedinú porážku 0:2 proti Interu. Z posledných troch zápasov si však odniesol dve víťazstvá a jednu remízu, hoci sa predstavil proti najsilnejším súperom v rámci ligovej súťaže – Banskej Bystrici (2:0), Zlatým Moravciam (2:2) a Liptovskému Mikulášu (3:1).
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
R
R
V
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
R
V
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body